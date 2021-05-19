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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '19 Mayıs' mesajı 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' münasebetiyle bir mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '19 Mayıs' mesajı 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, "Aziz Milletim. Büyük ve güçlü Türkiye'nin teminatı kıymetli gençler. 19 Mayıs 1919, Gazi Mustafa Kemal'in Türk milletinin bağımsızlık inancından aldığı güçle Milli Mücadeleyi başlattığı tarihi bir gündür. Emperyalist, sömürgeci işgal kuvvetlerine karşı verdiğimiz mücadelede, milletimiz sarsılmaz bir kararlılıkla birlik ve beraberlik içinde yeniden ayağa kalkmak için öne atılmıştır. Türk milleti, İstiklal Mücadelesi boyunca hiçbir millete nasip olmayan azim ve cesaretle göğsünü düşmana siper ederek vatanını, bayrağını savunmuş ve destansı bir zafer elde etmiştir. Gençlerimiz de Milli Mücadeleden bugüne her dönemde gösterdikleri kahramanlık ve gayretle ülkemizin ümidi olduklarını ortaya koymuşlardır. Bugün biz de insanı merkezine koyan ilim ve irfan medeniyetimizden aldığımız güç ve gençlerimizin verdiği enerji ile şanlı zaferlerimizi taçlandırmak, ülkemizi 2023 ve gelecek hedeflerine eriştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin vizyon, hedef ve değerlerine sahip çıkarak devraldıkları bayrağı çok daha ileri noktalara taşıyacağını, ulusal ve uluslararası alanlardaki başarılarıyla Türkiye'yi güçlü şekilde temsil etmeyi sürdüreceklerine inandıklarını vurgulayarak, konuşmasında şunları kaydetti:

"Bütün alanlarda kendi stratejisini milli ve yerli imkanlarıyla sahada ve masada uygulayan, hedeflerine emin adımlarla ilerleyen bir ülke olarak gençlerimizin bu süreçteki katkıları ve başarılarıyla gurur duyuyor, onlara her daim güveniyoruz. Gençlerimizin onlar için inşa ettiğimiz aydınlık Türkiye'de eğitimden istihdama, sanattan spora, bütün alanlarda sunduğumuz imkanları, verdiğimiz destekleri en iyi şekilde değerlendirmelerini bekliyoruz. Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, bölgesel ve küresel liderlik yolunda ilerledikçe, gençlerimize daha çok fırsat sunmaya devam edeceğiz. Bütün gençlerimizin sadece kendi milletimiz için değil dünyanın dört bir yanındaki mazlumların ülkemize duyduğu güven ve beslediği umudun sorumluluğuyla gayret göstereceklerine inanıyorum. Bu düşüncelerle, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını tekrar kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın bütün kahramanlarını saygıyla anıyorum." 

Kaynak: Haber Kaynağı
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