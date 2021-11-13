Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde 'Kanal İstanbul' mesajı

1915 Çanakkale Köprüsü Son Tabliye Yerleştirme Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul projesine karşı çıkan muhalefeti eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,1915 Çanakkale Köprüsü’nün Lapseki ilçesindeki şantiye alanına helikopter ile geldi. Helikopter, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün etrafında bir kez tur attı ve Erdoğan, havadan köprünün son halini inceledi. Ardından helikopterle şantiye alanına inen Erdoğan, yetkililerden brifing aldı. Daha sonra kürsüye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün 18 Mart 2022 tarihinde hizmete açılacağını söyledi. Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü Son Tabliye Yerleştirme Töreni için geldiğini, köprünün inşaatında önemli bir aşamanın daha geride kaldığını belirterek, "İnşallah önümüzdeki yılın en geç 18 Mart’ında yani Çanakkale Deniz Zaferi’mizin 107’nci yıl dönümünde köprümüzü ve Malkara’ya kadar uzanan 101 kilometrelik otoyolu hizmete açacağız" dedi.

ÇANAKKALE BOĞAZI GEÇİŞ SÜRESİ 6 DAKİKAYA İNECEK

Yatırım tutarı 2.5 milyar euro olan, inşaatına 2017'de başlanan otoyol ve köprü projesini yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Köprünün hizmete girmesiyle bugüne kadar sık sık sis ve olumsuz hava şartları sebebiyle kesintiye uğrayan Çanakkale Boğazı geçiş trafiği, hiçbir engele takılmadan yapılacak bir seyahatle 6 dakikaya inecek. Marmara bölgemizi çepeçevre kuşatan otoyol projemizin bu önemli ayağını inşallah başarıyla tamamlamak üzereyiz. Bu büyük projeyle İstanbul Havalimanı'ndan yola çıkıp, Avrupa yakasından devam ettiğimizde, Çatalca-Malkara-1915 Çanakkale Köprüsü üzerinden Savaştepe’ye, oradan da İzmir’e kadar ulaşmak mümkün olacaktır. İstanbul’dan Havalimanı'ndan yola çıkıp, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden Anadolu istikametine devam ettiğinizde de Osmangazi Köprüsü, Bursa-Susurluk hattıyla yine Savaştepe’ye ve İzmir’e ulaşılabilecektir. Bilindiği gibi Kuzey Marmara Otoyolu'nun 398 kilometre olarak planladığımız Kınalı-Akyazı bölümünü Nakkaş-Başakşehir kesimi ilavesiyle 443 kilometreye çıkarmıştık. Bu kesimin tamamını, çoğunluğunu da salgın döneminde olmak üzere hizmete açtık. Ülkemizin en çok nüfusunu barındıran en büyük sanayi ve ticaret hacmine sahip bölgelerini kuşatan Marmara Otoyol ringi, 2023 hedeflerimizin kritik projeleri arasında yer almaktadır. Artık inşasında sona geldiğimiz 1915 Çanakkale Köprüsü ile bu projenin hem zor hem prestijli bölümlerinden birini daha tamamlamış oluyoruz"

'GÜÇLÜ TÜRKİYE HEDEFLERİMİZE BİR ADIM DAHA YAKLAŞTIĞIMIZIN İSPATI'

1915 Çanakkale Köprüsü'nün, 18 Mart’a ithafen 318 metre olarak belirlenen yüksekliği ve Cumhuriyet'in 100’üncü kuruluş yıl dönümüne işaret eden 2023 metre uzunluğuyla anlamlı mesajlara sahip olduğunu söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yaklaşım viyadükleriyle birlikte 4, 6 kilometreyi bulan köprünün 2019 Mayıs’ında suyla buluşturulan kule keson temelleri deniz seviyesinin 45 ile 37 metre derinliğinde yer almaktadır. Otoyol ve köprü bu projesinin inşasında 670’i mühendis, 5 binin üzerinde kişi ve 740 iş makinesi çalışmış, 106 alt yüklenici görev yapmıştır. Dünyanın en büyük orta açıklıklı köprüsü olan 1915 Çanakkale tasarımı; mühendisliği, inşası ve ülkemize kazandırdığı teknik birikimiyle gerçekten önemli bir eserdir. Şimdiden ülkemizin sembollerinden biri haline dönüşen bu köprü, büyük ve güçlü Türkiye hedefimize bir adım daha yaklaştığımızın ispatıdır. Yatırımda, üretimde, ihracatta, istihdamda dünyanın en büyükleri arasında girmeyi hedefleyen Türkiye’nin ihtiyacı olan ulaşım altyapısının bu hayati bölümünün tamamlanmasıyla artık geleceğe daha da umutla bakıyoruz. yap-işlet-devret modeliyle inşa edilen bu köprüyle Türkiye yeni bir sıçrama dönemini daha başarıyla gerçekleştirmiş oluyor. Avrupa ile Asya, Afrika kıtalarını birleştiren küresel ulaşım projesinin bu önemli ayağının hizmete girmesiyle ticaret ve turizmin yanı sıra insani ilişkiler de hızlanacak, kolaylaşacak, artacaktır."

'KANAL İSTANBUL İLE DEVRİM NİTELİĞİNDE ATILIMI HAYATA GEÇİRECEĞİZ'

"Ülkemizin bu otoyoldan ve köprüden geçerek seri bir şekilde menzillerine yol alacak araçların işletme, yakıt maliyetlerinden elde edeceği büyük kazancı söylemeye gerek bile duymuyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Dünyanın, tarihinin en ciddi lojistik krizlerinden birini yaşadığı dönemde böyle bir projeyi hayata geçirmemiz çok daha kritik önemlidir. Artık 3 kıtadaki tüm kara, deniz, hava yollarının ülkemizden ve elbette boğazlarımızdan geçmeye başladığı bir döneme giriyoruz. Bu anlayışla otoyollarımız, bölünmüş yollarımız, köprülerimiz ve tünellerimizle kara yollarımızın standartlarını yükselttik. Yenilediğimiz hızlı tren hatlarıyla tüneller ve köprülerle güçlendirdiğimiz demir yollarımızı modernize ettik. Dünyanın en büyük yolcu ve yük merkezi yolunda ilerleyen İstanbul Havalimanı başta olmak üzere 56 havalimanımızla hava yollarımızı yaygınlaştırdık, geliştirdik. Yat limanlarıyla konteyner limanlarıyla ihracat limanlarıyla petrol ticareti limanlarıyla deniz yollarımızın kapasitelerini artırdık. İnşallah Kanal İstanbul ile deniz yolu alanına devrim niteliğinde bir atılımı daha hayata geçireceğiz."

'MUHALEFETİN 2023'TE İKTİDARI ALMAK GİBİ BİR İMKANI OLMAYACAK'

Erdoğan, Kanal İstanbul projesine karşı çıkan muhalefeti eleştirip, şöyle konuştu:

"Özellikle sevgili milletimize, vatandaşlarımıza sesleniyorum. İkide bir ana muhalefetin, muhalefetin özellikle dünyaya seslenerek, büyükelçileri toplayarak, ‘Sakın ha Kanal İstanbul’a girmeyin. Kanal İstanbul’a girenler şunu bilsinler ki kesinlikle paralarını alamazlar’. Sevgili milletim, devletlerde süreklilik esastır. Zaten bunların iktidar yüzü görmeye imkanları olmayacak. Milletim onlara böyle bir fırsatı vermez. Bu ülkede dikili ağacı olmayan bu muhalefetin bir defa 2023’te iktidarı almak gibi bir imkanları da olmayacak. Dolayısıyla dünyayı bu şekilde tehdit etmek, devletlerin sürekliliğini bir kenara koyarak, ‘Sakın ha buna girmeyin, girerseniz paranızı alamazsınız gibi bir yaklaşıma girmeleri, bunların bir defa devlet yönetiminde ne kadar cahil olduklarını ve bu ülkeye de ne kadar büyük bir ihanet içinde olduklarının en güzel ifadesidir. Eğer bir şey görmek istiyorsak, aziz milletim bunların şu anda başkanlığını elinde bulundurdukları belediyelerde ne yapıyorlar, bunlara bakın. Su konusunda verdikleri sözler, ucuz su, elektrikte verdikleri sözler hangisini tuttular. Altyapıyla ilgili ne yaptılar, hiçbir şey yok. Şimdi aynı şekilde inşası süren hızlı tren yolu hatlarımızı tamamlayarak, bu alanlarda da ülkemizi sınıf atlatıyoruz, sınıf atlatacağız. Kalkınmanın temel altyapısı olan ulaşımda, enerjide teknolojide ne kadar büyük mesafe katedersek hedeflerimize o kadar hızlı ulaşabileceğimize inanıyoruz. Bunun için de 19 yıldır gece gündüz demeden, bu alanlara yatırım yapıyoruz. Sağlık alanındaki yatırımlarımızın karşılığını nasıl salgın döneminde aldıysak, savunma sanayindeki yatırımlarımızın meyvelerini nasıl terörle mücadelede topladıysak, inşallah ulaşımdaki yatırımlarımızın karşılığını da artan yatırımla üretimle ihracatla istihdamla göreceğiz. Her ne kadar birileri Türkiye söz konusu olduğunda uluslararası ticaretin kurallarını değiştiriyor, çifte standartta sınır tanımıyor olsa da ‘bir zor oyunu bozar’ diyerek tüm bu engelleri aşacak güce ve kararlılığa sahibiz. Belki biraz vakit kaybedeceğiz, belki bir fazla enerji sarf edeceğiz, belki biraz canımızı sıkılacak ama emin olun mutlaka hedeflerimize ulaşacağız. Bu duygularla Avrupa ve Asya kıtalarını birleştiren Çanakkale Boğazı’ndaki ilk, boğazlardaki 4’üncü köprümüzün ülkemize, milletimize, tüm dünyaya şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. 1915 Çanakkale Köprüsü’nün planlanmasında, inşasında emeği geçen bakanlıklarımızı, kurumlarımızı, yüklenici firmalarımızı, başta Limak olmak üzere mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum. Rabb'im hepimize, ülkemize, hepimize nice böyle dev eserler kazandırmayı, nice böyle dev eserlerin tamamlanışını görmeyi nasip etsin.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından beraberindekilerle 1915 Çanakkale Köprüsü önünde hatıra fotoğrafı çektirdi ardından makam aracıyla Lapseki ilçesinden 1915 Çanakkale Köprüsü'ne çıkarak, son tabliye yerleştirme çalışmaları kapsamında civata sıkımı gerçekleştirdi. Erdoğan daha sonra makam aracına binerek, şantiye alanına geri döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting için helikopter ile Biga ilçesine hareket etti