Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '29 Ekim' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "çok yönlü saldırılar, kesintisiz sürüyor. Nitekim ülkemizin önünde kurulan tüm tuzakları Allah'ın yardımı, milletimizin desteğiyle birer birer bozarak, bugünlere geldik" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sınırlarımızın güvenliğinden ekonomimize kadar egemenliğimizi hedef alan, çok yönlü saldırılar, kesintisiz sürüyor. Nitekim ülkemizin önünde kurulan tüm tuzakları Allah'ın yardımı, milletimizin desteğiyle birer birer bozarak, bugünlere geldik" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, 81 ilde ve yurt dışında yaşayan Türklerin bayramnı tebrik ederek, cumhuriyetin ilanının 96'ncı yıl dönümünün kutlandığını hatırlattı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Harbi'nin zafere ulaşmasında ve yeni devletin kuruluşunda görev üstlenen kahramanları saygıyla yad ettiğini kaydeden Erdoğan, "Türkiye, bağımsızlık mücadelesini en başından en sonuna kadar milli iradenin temsilcisi olan Meclis eliyle yürütmüş bir ülkedir. Önümüzdeki yıl 100'üncü yıl dönümünü kutlayacağımız Büyük Millet Meclis'imizden bugüne kadar ülkemizin kalkınması, güçlenmesi, ileriye gitmesi için çalışmış tüm milletvekillerimize şükranlarımı sunuyorum. Bin yıldır, dünyanın en gözde, üzerinde en çok mücadele yürütülen coğrafyasında yaşamamızın bedelini canlarıyla ödeyen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum" dedi.



'ÇOK YÖNLÜ SALDIRILAR KESİNTİSİZ SÜRÜYOR'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, millet ve devlet olarak, Türkiye'nin varlığı ile geleceği korumak amacıyla son yıllarda yine tarihi mücadelenin içinde olduklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Terör örgütlerinin saldırılarından 15 Temmuz hain darbe girişimine kadar yaşadığımız tüm hadiseler, bu tarihi mücadelenin tezahürleridir. Suriye'de yürüttüğümüz Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve son olarak Barış Pınarı harekatları da yine bu mücadelenin birer parçasıdır. Bundan bir asır önce başlattığımız ve yeni devletimiz Cumhuriyetimizi kurarak taçlandırdığımız İstiklal Harbimizin bir benzerini, farklı görüntüler ve yöntemlerle veriyoruz. Milli birlik ve beraberliğimizi bozmaya yönelik her türlü oyun, her türlü fitne sergileniyor. Sınırlarımızın güvenliğinden ekonomimize kadar egemenliğimizi hedef alan çok yönlü saldırılar kesintisiz sürüyor. Türkiye, kadim tarihi birikimi, köklü devlet tecrübesi ve bir asra yaklaşan Cumhuriyet birikimi ile tüm bu sorunların üstesinden gelebilecek güce, imkana, kararlılığa sahiptir. Nitekim, ülkemizin önünde kurulan tüm tuzakları, Allah'ın yardımı, milletimizin desteğiyle birer birer bozarak bugünlere geldik. İçinden geçtiğimiz bu önemli süreci de Cumhuriyetimizi bizlere miras olarak bırakanların vizyonuna uygun şekilde başarıyla neticelendireceğimize yürekten inanıyorum. Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırarak, bizden sonraki nesillere 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirebilme fırsatı vereceğiz. İnşallah Cumhuriyetimizi daha nice yıllara, çok daha güçlü, çok daha müreffeh bir şekilde taşıyacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bu duygularla bir kez daha Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümünü tebrik ediyorum."