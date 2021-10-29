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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim paylaşımı

Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı;

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı tebrik ediyor, milletimize sağlık, huzur ve esenlik diliyorum.

Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile kahraman silah arkadaşlarını minnetle anıyorum.

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