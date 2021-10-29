Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim paylaşımı

Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı;
29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı tebrik ediyor, milletimize sağlık, huzur ve esenlik diliyorum.
Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile kahraman silah arkadaşlarını minnetle anıyorum.
Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı;
29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı tebrik ediyor, milletimize sağlık, huzur ve esenlik diliyorum.
Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile kahraman silah arkadaşlarını minnetle anıyorum.
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