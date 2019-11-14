Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'li senatörlere PYD/YPG cevabı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Oval Ofis’te ABD’li senatörlerle yaptığı toplantıda, “Sizin Kürt dediğiniz, PYD ve YPG’dir. Bu örgütler, terör örgütü PKK’nın yan kuruluşlarıdır” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ı Beyaz Saray’ın kapısında karşıladı.

Trump, görüşme öncesinde basın mensuplarına Erdoğan’la birlikte olduğu için çok memnun olduğunu ifade ederek, “Erdoğan’ı ve eşini burada ağırlamak çok önemli bir şey. Ateşkesimiz devam ediyor. Sınır çok güçlü bir şekilde yerinde duruyor. Kürtler de durumdan memnun. Katkıları için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürlerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı. Bir gazetecinin, “Türkiye hem S-400’lere hem F-35’lere sahip olabilecek mi?” sorusuna Trump, “Bunların hepsini görüşeceğiz. S-400 ve F-35 konuları da gündemimiz arasında” cevabını verdi.

“DEAŞ’LA MÜCADELEDE TÜRKİYE’NİN KATKISI ÇOK BÜYÜK”

Trump, terör örgütü DEAŞ’la mücadelede çok önemli mesafe kat ettiklerini vurgulayarak, “DEAŞ’ın başı olan Bağdadi’yi öldürdük. İki numaralı ismini de öldürdük. Şimdi üçüncü önemli adamının peşindeyiz. Onun da nerede olduğunu biliyoruz. DEAŞ konusunda oldukça başarılıyız. Türkiye’nin DEAŞ’la mücadelede katkısı çok büyük. Türkiye 100’den fazla DEAŞ mensubunu yakaladı. DEAŞ savaşçıları artık hapishanede” diye konuştu.

“BASIN TOPLANTISINDA HER ŞEYİ ETRAFLICA ANLATACAĞIZ”

Görüşme öncesi açıklamada bulunmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Basın toplantısında her şeyi etraflıca anlatacağız” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİ SONA ERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkan Trump’ın Beyaz Saray'daki baş başa görüşmesi sona erdi. Görüşme, 1 saat 15 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’da ikili görüşmesi sona erdi. Görüşme 1 saat 15 dakika sürdü. Baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. Heyetler arası görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da hazır bulunacak. Heyetler arası görüşmenin ardından TS ile saat 23.00’de iki liderin ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

ERDOĞAN: SİZİN KÜRT DEDİĞİNİZ TERÖR ÖRGÜTÜ PKK’NIN YAN KURULUŞLARIDIR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Oval Ofis’te ABD’li senatörlerle yaptığı toplantıda, “Sizin Kürt dediğiniz, PYD ve YPG’dir. Bu örgütler, terör örgütü PKK’nın yan kuruluşlarıdır” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’li senatörler ile Oval Ofis’te bir araya geldi. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, “Sizin Kürt dediğiniz, PYD ve YPG’dir. Bu örgütler, terör örgütü PKK’nın yan kuruluşlarıdır” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenli bölgenin tesis edilmesinin zorunlu olduğunu bir kez daha ifade ederek, “Güvenli bölgeye 6 ay ile 2 yıl arasında 1 milyon Suriyeli mülteciyi yerleştirebiliriz. Biz mültecilere 40 milyar dolar yatırım yaptık. Avrupa’dan şu ana kadar bize gelen miktar yalnızca 3 milyar Euro’dur” ifadelerini kullandı.

‘AVRUPA ADIM ATMALI’

ABD Başkanı Trump ise, mültecilerin Türkiye’den ayrılması durumunda Avrupa’ya gideceğini ve Avrupa’nın mülteciler konusunda adım atması gerektiğini söyledi.