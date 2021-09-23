  • BIST 1.407,460
  • Altın 491,75
  • Dolar 8,6350
  • Euro 10,1255
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 13 °C
»

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye çağrı: 20 yıldır neden var?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ABD, Afgan mülteciler konusunda daha fazlasını yapmalı. ABD orada 20 yıldır neden var, önce bu soruların cevabını kendi kendisine vermesi gerek." diyerek çağrıda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye çağrı: 20 yıldır neden var?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 76. Genel Kurul Görüşmeleri için bulunduğu New York'ta Amerikan CBS televizyonuna mülakat verdi.

Tamamı pazar günü yayımlanacak röportajdan paylaşılan bir bölümde, Türkiye'nin "mülteci ambarı" olmayacağı yönünde sözleri hatırlatılan ve Afgan mültecilerin sorumluluğunu ABD'nin mi alması gerektiği sorusu yöneltilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda ABD zaten bu tür sorumlulukları yerine getirmedi. Bizim ülkemizde şu anda kayıt dışı 300 binden fazla Afgan mülteci var. Ülkemizin hala Afgan mültecileri almaya gücü yetmez." dedi.

"ABD ORADA 20 YILDIR NEDEN VAR?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Afgan mülteciler konusunda daha fazlasını yapmasını gerektiğini belirterek, "ABD orada 20 yıldır neden var, önce bu soruların cevabını kendi kendisine vermesi gerek." değerlendirmesinde bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Marmara Denizi'nde 3,2 büyüklüğünde deprem23 Eylül 2021 Perşembe 09:34
  • Hakkari Emniyetinden bir rekor daha! Bakan Soylu duyurdu23 Eylül 2021 Perşembe 09:28
  • Türkiye ve dünya gündemi23 Eylül 2021 Perşembe 09:28
  • Adana ve İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı23 Eylül 2021 Perşembe 09:21
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'den ayrıldı23 Eylül 2021 Perşembe 09:19
  • Bartın'da maden işçilerinin minibüsü devrildi: 11 yaralı23 Eylül 2021 Perşembe 09:17
  • İstanbul'da kuvvetli sağanak23 Eylül 2021 Perşembe 09:15
  • Bilim Kurulu Üyesi Turan: Artış devam ederse her türlü önlemi konuşuruz22 Eylül 2021 Çarşamba 22:54
  • Türk, İspanyol ve İtalyan mayın avlama gemileri İstanbul'da22 Eylül 2021 Çarşamba 20:13
  • Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 28 bin 168 oldu22 Eylül 2021 Çarşamba 18:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti