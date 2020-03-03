Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AB’ye rest

Erdoğan, kapıların açılmasının ardından AB’nin Türkiye’ye 1 milyar euro yardım göndermek istediğini ancak kabul etmediğini söyledi.

Türkiye’nin sınır kapılarını açmasının ardından Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov apar topar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan randevu aldı.

Beştepe’de yapılan görüşmenin ardından iki lider ortak basın toplantısında açıklamalar yaptı.

Türkiye’nin sınır kapılarını açma kararına ilişkin konuşan Erdoğan, daha önce defalarca uyarılarda bulunduğunu söyledi.

Avrupa Birliği’nin 1 milyar euro yardım gönderme teklifi yaptığını açıklayan Erdoğan, Türkiye’nin bugüne kadar 40 milyar dolar harcadığını hatırlatarak bu teklifi geri çevirdiğini söyledi.

"BİZ ARTIK BU PARAYI İSTEMİYORUZ"

Erdoğan, konuyla ilgili, "Adil yük beklentilerimiz ne yazık ki sonuçsuz kaldık. AB ise 18 Mart bildirisinin gereklerini tam olarak yerine getirmemiştir. AB bugün de çifte standart uygulamaktadır. Bakınız hala AB üyesi ülkelerin önde gelenleri bizim sınırlara şu anda yürüyen mültecilerle ilgili Türkiye'nin burada yanlış yaptığını söyleyecek kadar çifte standart uyguluyorlar. Hani adil yük ve sorumluluk paylaşımı? Bu yükü biz mi kaldıracağız? Biz zaten 40 milyar doları aşkın harcamayı yaptık. Söz verdiniz, 1 yıl içerisinde 6 milyar Avro Türkiye'ye verecektiniz. Onu da bize değil, milli bütçeye değil STK'lara vereceklerdi. Bunu verdiler mi? Hayır. Bu ara görüşüyoruz. Size 1 milyar Avro göndereceğiz diyorlar. Kimi aldatıyorsunuz yahu! Bu akşam sayın Başbakana söyledim, biz artık bu parayı istemiyoruz. 40 milyar doları harcayan Türkiye Cumhuriyeti onların vereceği parayı da bulur, üretir ve harcar. Türkiye'nin onuruyla oynamaya kimsenin hak ve yetkisi yoktur." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’nın açıklamalarından satır başları;

İlişkilerimizdeki olumlu ivmeyi inşallah bu sene Sofya'da gerçekleştireceğimiz büyük ihtimalle Mayıs ayı son haftasında İkinci Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Toplantısı'yla sürdüreceğiz. Bugünkü görüşmelerimizin ana gündem maddesini Suriye'de yaşanan gelişmeler oluşturdu. Rejimin İdlib'e yönelik saldırganlığın durdurulması yönünde atılabilecek adımları ele aldık. Bu kapsamda verdiğimiz mücadelelerde şehit düşen ailelerimize bir kez daha şahsım ve milletim adına başsağlığı diliyorum. Gösterdiği dayanışma için Başbakan Borisov'a teşekkür ediyorum.

AB DESTEK VERMEZSE KAPILARI AÇMAK ZORUNDA KALIRIZ DEMİŞTİM

Hali hazırda İdlib'de 1,5 milyon insan evlerini terk etmiş ve sınırlarımızda bekliyor. Görüşmelerimizde maalesef Avrupa Birliği üyelerinin büyük bir çoğunluğunun bu konudaki duyarsızlığını da dile getirmek durumunda kaldım. 4 milyondan fazla sığınmacıya 9 yıldır ev sahipliği yapan Türkiye'nin durumunu malesef AB üyeleri ve dünya hala anlamış değil. Aylar önce eğer adil bir yük paylaşımına AB bizimle beraber destek vermezse kapıları açmak durumunda kalırız diye açıklamıştım. Biz Türkiye-AB arasında 18 Mart 2106'da yeralan taahhütlerimizi şimdiye kadar yerine getirdik.

AB GÖZLEMCİSİ YUNANİSTAN'IN YAPTIKLARINI GÖRECEKTİR

Türkiye'nin güvenlik kaygılarını görmezden gelirken, Yunanistan'ın Cenevre hilafına aldığı ölümlere yol açan aldığı yöntemleri desteklemektedir. Dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye ise kendisinden koruma isteyen kişilere uluslararası koruma sağlamaya devam etmektedir. Sığınmacılar, mülteciler bulundukları ülkeleri terk etmekte ve gidecekteki yeri seçmekte özgürdürler. Bu lokal bir hukuktan bahsetmiyorum. Uluslararası hukuka göre bu kişilerin zorla bir ülkede tutulması mümkün değildir. Bu kişiler kendi özgür iradeleriyle ülkemizden ayrılmaktadır. Yunanistan gibi tüm ülkelerin uluslararası yükümlülüklerine riayet ederek sınırlarına ulaşan göçmenlerin, sığınmacıların başvurularını milliyetine bakmadan gerekli korumayı sağlama zorunluluğu bulunmaktadır. Bugün Yunan askerleri 2 tane mülteciyi öldürdü ve 1 tane de ağır yaralı var. AB Konseyi Başkanı yarın Türkiye-Yunanistan sınırını ziyaret edeceğini açıkladı. Herhalde mültecilerin Yunan sınırında kaldığı insanlık dışı muameleleri görecektir. Yunanistan sahil güvenlik yetkililerinin Ege'de yaptıklarını da izlemesini tavsiye ediyorum. Değerli dostum Borisov'un liderliğindeki Bulgaristan'ın bu konuda sağduyulu bir yaklaşım sergilediğini vurgulamak isterim. Karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde Bulgaristan'da mükemmel bikr işbirliğimiz ve dayanışmamız var. Bu işbirliği ve dayanışma anlayışının bütün AB ülkeleri için örnek olması gerektiğini düşünüyorum.

YÜZBİNLER KAPILARI ZORLUYORSA BUNUN BİR SEBEBİ VAR

Değerli dostum Borislov'la ilgili olarak özellikle şunu söylemem lazım. Ülkemizden çıkmakta olan bu mülteciler herşeyden önce aylardır konuştuğumuz adil hakça paylaşım konusundaki sürecin bir tezahürüdür. Eğer bugün yüz binler kapıları zorluyorsa bunun bir sebebi var. AB malesef sözünde burada da durmadı. Hele hele Yunan askerinin bugün 2 kişiyi öldürmesi, 1 kişinin de ağır yaralanması özellikle bu süreci olumsuz etkilemiştir. Bunları uluslararası göç hukukuna da saygıları yok. Nasıl olsa Türkiye 9 yıldır bütün bu göçmenleri baktı, besledi, barındırdı. Herhalde diyorlar ki bir 19 sene daha bakar. Kusura bakmasınlar, artık böyle bir süreç yok. Çok teşekkür ediyorum.

Bulgaristan Başbakanı Borisov'un açıklamalarından satır başları;

Bulgaristan halkına yönelik ifade etmiş olduğunuz tebrik mesajlarınız için teşekkür ediyorum. Bu çok önemli. Şahsım ve ekibim adına bir kez daha şehit olan askerlerin yakınlarına taziyelerimi ifade etmek isterim. Koronavirüse karşı aldığımız önlemler çerçevesinde ihtiyaç bulduğumuz fakat elimizde yeterince bulunmayan malzemelerle ilgili olarak hemen Sağlık Bakanını çağırdığınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Bulgaristan'daki kamuoyuna bilgi vermek adına dünya genelinde zor bulunan, ihtiyacı olan filtreli maskelerin bize temin edilmesi hususunda peyderpey temin ederek bize yardımcı olacağınız için de ayrıca teşekkür ediyorum.

TÜRKİYE'YE NEDEN VERİLMEDİĞİNİ ANLAYAMIYORUM

Perşembe günü Moskova'da gerçekleştireceğiniz ziyaret çerçevesindeki Suriye'deki ölümcül gelişmeler konusunda diplomatik bir çözüm bulacağınızı arzu ve temenni ediyorum. Can kaybı yanısıra yüzbinlerce göçmen de mülteci sınırlarımıza doğru geliyor. Şahsınız nezdinde Türkiye'nin Bulgaristan sınırına yönelik Avrupa ile imzalanan anlaşmanın hükümlerini ve taahhütlerini yerine getirdiği için teşekkür ediyorum. Bu da Bulgaristan vatandaşlarına müsterih olmalarını sağlıyor. Dolayısıyla bu taahhüdü bir kez daha teyid etmiş olduk. Buraya kadar iyi, epey çaba harcadım. Sofya'da üçlü ve daha büyük formatlı bir toplantının gerçekleştirilmesi konusunda. Tam o sırada öldürülen göçmenler konusunda bilgi verdi. Bazı mevkidaşlar sosyal medyada görüş paylaşmaktan çekinmiyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı aslında Cuma günü Sofya'ya gelmeye hazırdı. Fakat mevkidaşım Miçotakis ile aynı masaya oturma arzusunu göstermeyince tabii ki benim de böyle bir toplantı düzenleme düşüncemden vazgeçirdi. İnanıyorum ki, en kısa zamanda Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi bu toplantıyı yapar. Herkes kapıda bekleyen büyük insani krizi muhtemelen göremiyorum. Ben en korkaklar arasından biri değilim. Fakat eminim ki, ancak sağduyu, barış ve diplomasiyle, karşı tarafın da yararlarını, çıkarlarını korumak suretiyle çözülebilir. Tabii ki imzalanan anlaşmalarının da yerine getirilmesi lazım. Türkiye'ye neden verilmediğini ben anlayamıyorum.

SINIRLARDAKİ KADIN VE ÇOCUKLARI KORUMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

Sayın Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Beni de anlaması lazım Yunanistanlı mevkidaşım olmadan mümkün değil. Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan aynı coğrafyada bulunuyoruz. Çok çalışacağız, iyi komşulukta anlaşacağız. Sınırlarda bekleyen bu çocuk ve kadınları korumak için çok çalışacağız. Sayın Cumhurbaşkanı işi yarı yarıya bitirdik. Fakat örnek teşkil eden bizim ilişkilerimiz karşılığında belki olur.

İyi komşuluk ilişkilerine inanıyorum. Önümüzdeki günlerde, haftalarda ve aylarda çözüm bulacağız.