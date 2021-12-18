Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrika açıklaması: Hedef 75 milyar dolar!

Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İkili ticaretimizi önce 50 milyar dolara ardından da 75 milyar dolara taşıyacağımıza inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Afrika Ortaklık Zirvesi'nde açılışında konuştu:

Türkiye, Afrika Kıtası'ndaki özgürlük hareketlerini güçlü bir şekilde desteklemiştir.

Türkiye-Afrika ilişkilerini 16 yıl önce hayal bile edilemeyecek seviyelere getirdik.

Kıta ile 5,4 milyar dolar olan ihracat hacmimiz 23 milyar doları aştı. Bu senenin ilk 11 aydaki ticaretimiz 30 milyar doları yakaladı. Türk firmaları yaklaşık 25 bin Afrikalı kardeşlerimize istihdam sağlıyor. Müteahhitlerimiz 28 milyar dolara varan 1686 projeye imza attı. Afrika kökenli kardeşlerimizin ülkemizdeki yatırımları gittikçe artıyor.

"İKİLİ TİCARETİMİZİ 75 MİLYAR DOLARA TAŞIYACAĞIZ"

1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe giren anlaşmayı yakından takip ediyoruz. İkili ticaretimizi önce 50 milyar dolara ardından da 75 milyar dolara taşıyacağımıza inanıyorum. Sadece son 16 yılda katettiğimiz mesafeye baktığımızda aramızdaki gerçek potansiyelin bu hedeflerin de fevkinde olduğu açıktır. Diğer alanlarda da işbirliğimizi ilerlettik. Ankara'da sadece 10 Afrika ülkesinin büyükelçiliği varken bugün bu sayı 37'ye yükseldi. Somali'yi 2011 yılında eşimle beraber ziyaret ettim. Dünya kamuoyunun da dikkatini bu kardeş ülkedeki insani krize çekmeye çalıştım. Gereken destek sağlandığında bir halkın küllerinden yeniden doğabildiğini hep birlikte dünyaya gösterdik.

Diplomatik misyonlarımızın yanı sıra kıta genelindeki varlığımızı daha da yaygınlaştırdık. Biz birlikte kazanmanın, birlikte kalkınmanın, birlikte kol kola geleceğe yürümenin gayretindeyiz. Özellikle kadınlara, gençlere ve çocuklara ulaşmaya özel önem atfediyoruz. Ziyaret ettiğimiz ülkelerde zaman zaman Türkiye mezunu kardeşlerimizle karşılaşıyor ve başarılarından gurur duyuyoruz.

"O ZİYARET AFRİKA'NIN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ"

Eşim ile 2011 yılında dünyanın gözlerini kapattığı dönemde Somali'yi ziyaret ettik. Dünya kamuoyunun dikkatini Somali'deki insani krize çekmeye çalıştık. O ziyaret sadece Somali'nin değil, Doğu Afrika'nın da kaderini değiştirdi. Gereken destek sağlandığında bir ülkenin küllerinden yeniden doğabildiğini gösterdik. Biz Afrika ile birlikte kalkınmanın, kazanmanın gayretindeyiz. Bu süreçte özellikle kadınlara, gençlere ve çocuklara ulaşmayı hedefliyoruz.

"15 MİLYON DOZ AŞIYI PAYLAŞACAĞIZ"

Kovid döneminde de Afrikalı kardeşlerimizi yalnız bırakmadık. 44 Afrika ülkesinin yer aldığı toplam 160 devlete katkıda bulunduk. Kovid aşısında yaşanan küresel adaletsizliğinin farkındayız. Afrika nüfusunun sadece yüzde 6'sına aşı tedarik edilebilmesi insanlığın yüz kızartıcı utancıdır. Önümüzdeki dönemde Afrika ile 15 milyon doz aşıyı paylaşmayı planlıyoruz. Turkovac için acil kullanım onayına başvurduk. Süreç tamamlanınca aşımızı tüm insanlığın hizmetine sunacağız.

Kıtanın dört bir yanından dost devlet ve hükümet başkanlarını ülkemizde ağırlamanın sevincini yaşadık. Afrika kıtasına her gidişimde 2004 yılında yaptığım ilk ziyaret kadar heyecan duyuyor, mutlu oluyorum.

"ARTIK TEPELERİ DEĞİL, DAĞLARI AŞMAYI İSTİYORUZ"

Afrikalı kardeşlerimizin gayreti, mücadelesi ve azmi karşısında daima büyük bir saygı gördüm. Bizler de ilişkilerimizi geliştirme yolculuğumuzda birçok zorluğun üstesinden geldik. Tarihimizin en büyük başarılarını elde etmemize rağmen bulunduğumuz konumla asla yetinmedik. Hep daha iyiye, daha güzele, daha yükseğe ulaşmanın mücadelesini verdik. 16 yıl öncesine göre ilişkilerimizin geldiği seviyeyi önemsiyoruz, sadece 2005 ile bugünkü rakamları karşılaştırmak bile ne kadar büyük başarılara imza attığımızın delilidir. Biz artık tepeleri değil, dağları aşmayı istiyoruz. Dünya 5'ten büyüktür bayrağı altına yürüttüğümüz mücadeleyi Afrikalı kardeşlerimiz için de veriyoruz.