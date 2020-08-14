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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin 19. yılı paylaşımı: Bir milletin aşk hikayesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 19. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin 19. yılı paylaşımı: Bir milletin aşk hikayesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, twitter adresinden yaptığı paylaşımda, "AK Parti, her şeyden ve hepimizden önce milletimizin partisidir. AK Parti'nin hikayesi, bir milletin aşk hikayesidir." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda yer alan videoda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski görüntüleri de yer alırken, Erdoğan videoda şunları kaydetti:

"26 Mart 1999 tarihinde Üsküdar'daki evimizden Pınarhisar Cezaevine doğru yola çıkarken bizi bağrına basan milletimizle birlikte o gün bir şey söyledik. Bu şarkı burada bitmez demiştik. AK Parti her şeyden ve hepimizden önce milletimizin partisidir. Biz bu partiyi milletimizle birlikte kurduk. Biz bu partiyi milletimizle birlikte büyüttük. Tüm icraatlarımızı milletimizle birlikte hayata geçirdik. Tüm saldırıları milletimizle birlikte göğüsledik. AK Parti tüm vatandaşlarımızın gönlüne dokunmuş bir partidir. AK Parti tüm hanelerde, tüm binalarda, tüm sokaklarda, tüm mahallelerde, tüm ilçelerde, tüm şehirlerde hizmeti olan, eseri olan bir partidir. AK Partinin hikayesi bir milletin aşk hikayesidir."

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