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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'ya 'göçmen' resti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile telefonda görüştü. Erdoğan, Steinmeier'a Türkiye’nin yeni bir göç yükünü kaldıracak kapasitesi olmadığını vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'ya 'göçmen' resti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile telefonda görüştü. 

Erdoğan'ın Steinmeier ile görüşmesinde Türkiye-Almanya ilişkileri ile Afganistan ve göç meselesi başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. 

Erdoğan, Steinmeier'a Türkiye’nin yeni bir göç yükünü kaldıracak kapasitesi olmadığını vurguladı.

Erdoğan, Steinmeier ile görüşmesinde katılım müzakereleri, Gümrük Birliği ve vize serbestisi konularında AB'nin süratle adım atması gerektiğini ifade etti.

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