Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bağcılar’a 'Spor Kenti' ödülü

Bağcılar Belediyesi, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca düzenlenen Tam Bana Göre Festivali’nde ‘Spor Kenti’ ödülüne Bağcılar layık görüldü.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca 16-21 Kasım'da Ankara’da düzenlenen gençlere yönelik Tam Bana Göre Festivalinin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşti. Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen festivale Türkiye’nin dört bir yanından gençler geldi. Etkinliğe Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, AK Parti Bağcılar Gençlik Kolları Başkanı Sinan Erdem Arslan ile Bağcılar’daki gençler de katıldı.





Gençlik Festivali çerçevesinde AK Partili belediyeler arasında düzenlenen yarışmada da dereceye giren belediyeler açıklandı. Yarışmaya fiziki belediyecilik, spor faaliyetleri ve girişim faaliyetleri başta olmak üzere çeşitli kategorilerde toplam 283 proje katıldı. Yarışmada hazırladıkları projeleriyle dereceye giren belediyelerin ödülleri ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından sahiplerine takdim edildi. İlçedeki yatırımların yüzde 70’ini gençlere yönelik yapan ve uluslararası alanda büyük başarılara imza atan Bağcılar Belediyesi de ‘Spor Kenti’ ödülüne layık görüldü.





ARTIK SPORUN KALBİ BAĞCILAR’DA ATIYOR





Eğitimli, ahlaklı, inançlı ve ülkesine yararlı bir nesil için gayret gösterdiklerini söyleyen Başkan Çağırıcı, “Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden bu ödülü almak bize büyük bir onur yaşattı. Yarınlarımızın teminatı olan gençlerimizin eğitimlerinin yanında spor yatırımlarını da hep çok önemsedik. İstiyoruz ki; herkes, yılın 365 günü ilçemizde spor yapabilsin, sağlıklı yaşama kavuşabilsin. Geldiğimiz noktada, artık ‘sporun kalbinin Bağcılar’da attığını’ gönül rahatlığıyla söyleyebiliyoruz” dedi.





Festivalde, Bağcılar Belediyesi hazırladığı stantlarda ziyaretçilere faaliyetlerini sergileyip, hizmetlerini anlatıyor. Stantları gezen Çağırıcı, birçok belediye başkanıyla sohbet ederek onları da tebrik etti.