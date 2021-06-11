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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden ile görüşme öncesi açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Biden ile görüşmesi) Türkiye, Amerika arasındaki ilişkileri ele alma imkanımız olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden ile görüşme öncesi açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazıyla ibadete açılan Burhaniye Şehriban Hatun Camisi'nin çıkışında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

NATO zirvesine ABD Başkanı Biden ile yapacağı görüşmeye ilişkin soru üzerine Erdoğan, zirvede öncelikli NATO ülkeleri olarak neler yapıldığı ve nelerin yapılacağı konularının ele alınacağını kaydetti.

Türkiye'nin NATO ülkeleri arasında ilk 5'te yerini alan güçlü bir ülke olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bununla birlikte Türkiye-Amerika arasındaki ilişkileri Sayın Biden ile ele alma imkanımız olacak. Bunun yanında ikili görüşmelerimiz var. Bu görüşmelerin içerisinde İngiltere Başbakanı Sayın Boris Johnson'la, Fransa Başbakanı Macron'la, yine aynı şekilde Almanya Şansölyesiyle görüşmemiz var. Yine Letonya, Litvanya başbakanlarıyla, cumhurbaşkanlarıyla görüşmemiz olacak. Tabii bu sayı artar, eksilmez. Böyle bir zincir ikili bir şekilde orada bu görüşmeleri devam ettireceğiz. Bir de NATO üyeleri olarak oradaki sunumlarımız olacak. Bu sunumları müteakiben de orada basın açıklamamızı NATO Zirvesi'nden sonra yapacak ve daha sonra da, en son görüşmemiz Biden ile olacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile olan görüşmenin ardından Azerbaycan'a geçeceğini ifade ederek, Azerbaycan'da önce Füzuli'ye ineceklerini söyledi.

Erdoğan, "Sonra İlham Aliyev kardeşimle Şuşa'da buluşarak, Şuşa'da iki ülke olarak aramızda bir sözleşmeyi imzalayacağız. Bu Türkiye-Azerbaycan arasında kapsamlı bir sözleşme olacak. Azerbaycan'dan sonra da Azerbaycan-Türkiye arasındaki milli maçı beraber izleyeceğiz. Orada Türkiye'nin yapacağı Avrupa Şampiyonasıyla ilgili bir maçı izleme şansımız olacak. Akabinde de Antalya'da yine Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Liderler Zirvesi'ne katılacağız. O zirvelerden sonra da inşallah tekrar mesaimize başlayacağız." diye konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Marcon'un kendisiyle görüşme talebinde bulunup bulunmadığına ilişkin sonu üzerine Erdoğan, talep geldiği için yapacağı görüşmeyi söylediğini dile getirerek, "Onunla da görüşeceğiz. Ağırlıklı olarak Türkiye-Fransa ilişkilerinin olumlu, olumsuz yanlarını görüşme imkanımız olacak." dedi.

Karabağ'daki mayınlar konusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan'ın Karabağ'da döşenen mayınların haritalarını Azerbaycanlı yetkililere vermemesine ilişkin Azerbaycan'da temaslarının olup olmayacağı sorusuna, "Şüphesiz oradaki ikili görüşmelerde Ermenistan konusu gündeme geldiğinde -ki gelecek- bunların hepsini bizler de gündeme getireceğiz. Bütün bunların yanında da özellikle bu mayın konusunda biz konuyla ilgisi, iltisakı olanlara 'Gelin bu konuda gerekli desteği verin, önce bu işi çözelim.' diyeceğiz." yanıtını verdi.

Münbiç'te yerel halkın terör örgütü PKK'ya karşı ayaklandığının hatırlatılması ve bölgede Türkiye'nin atacağı adımların ne olacağının sorulması üzerine de Erdoğan, şöyle konuştu:

"Münbiç PKK'nın işgali altında değil. PKK belli yerlerde orada eylemler yapıyor ama orada tamamını işgal etmiş filan değil. Böyle bir şey zaten olmuş olsa buraya ilk defa el koyacak olan, bunların karşısına dikilecek olan biz oluruz ve buna da asla fırsat vermeyiz. Gerek Afrin'de gerek Münbiç'te her an, gözümüz kulağımız, elimiz ayağımız orada."

Aşılama çalışmaları ve turizm faaliyetleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşılama çalışmaları devam ederken turizm sektörünün durumunun sorulması üzerine konuşmasını şöyle tamamladı:

"Şu anda 32 milyonu yakaladık ve bir taraftan da aşılarımız geliyor. Gerek BioNTech gerek bunun yanında Çin ile yaptığımız görüşmeler, anlaşmalar var. Turizm noktasında da Kültür ve Turizm Bakanım olsun, ilgili bakanlarımız olsun İngiltere ile bağlantılarımızı... Rusya'dan bir heyet biliyorsunuz Antalya'ya gelmek suretiyle burada turizme yönelik görüşmeleri yapacaklar. Öyle zannediyorum ki süratle bir turizm atağı, bir turist atağı inşallah başlayacak."

Kaynak: Haber Kaynağı
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