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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cuma namazı çıkışı önemli açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs önlemleri ile ilgili, "Mecburen işi tekrar sıkmak durumundayız." diyerek, "Bunları keyfimizden yapmıyoruz. Sadece halkımıza olan duyarlılığımızdandır." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cuma namazı çıkışı önemli açıklama

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Hz. Ali Camisi'ne geçti. 

Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.

Cami çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs önlemleri ile ilgili, "Mecburen işi tekrar sıkmak durumundayız." diyerek, "Bunları keyfimizden yapmıyoruz. Sadece halkımıza olan duyarlılığımızdandır." ifadesini kullandı.

Aşı çalışmaları ile ilgili de Erdoğan, "Yılbaşından sonra bazı olumlu sinyaller alacağımızı görüyoruz." şeklinde konuştu.

"Darbeci Hafter eninde sonunda bu işte kaybedecek"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Darbeci Hafter eninde sonunda bu işte kaybedecek, bunu görüyoruz." dedi.

"Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşme konusunda sıkıntımız yok." diyen Erdoğan, "Neyi görüşeceğiz, hangi çerçevede görüşeceğiz, aslolan budur." ifadesini kullandı. 

"Oruç Reis tekrar görevine dönecek"
Bakım çalışması bittikten sonra Oruç Reis'in tekrar görevine döneceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Oruç Reis'i bakım için limana çektiysek bunun da bir anlamı var." dedi.

Mısır ile istihbari görüşmeler
Erdoğan, "Mısır ile istihbari görüşmelerin yapılması farklıdır, yaparız. Hiçbir açıdan engel yoktur ama Yunanistan ile yaptığı anlaşma bizi üzmüştür." şeklinde konuştu. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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