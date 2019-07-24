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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz açıklaması: Davamızdan vazgeçemeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Örtülü veya açık hiçbir yaptırım tehdidi Türkiye'yi haklı davasından vazgeçiremeyecektir" diyerek Doğu Akdeniz ve Suriye'de yürütülen faaliyetlerle ilgili kararlılığı dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz açıklaması: Davamızdan vazgeçemeyeceğiz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

"Bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş senedi olan Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 96'ncı yıl dönümüne ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, bu yılın aynı zamanda İstiklal mücadelesinin başlangıcının da 100'üncü yıl dönümü olduğunu anımsattı.

'HİÇBİR YAPTIRIM TEHDİDİ TÜRKİYE'Yİ HAKLI DAVASINDAN VAZGEÇİREMEYECEKTİR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Dünyanın en güçlü ordularına karşı verdiğimiz Milli Mücadele, ülkemizin bağımsızlık belgesi olan Lozan Antlaşması'yla taçlanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti, bir asır önce olduğu gibi bugün de bağımsızlığına, bekasına, vatandaşlarının huzur ve güvenliğine yönelik her türlü tehdidi bertaraf edecek güce ve kararlılığa sahiptir.

Son dönemde Doğu Akdeniz'de ve Suriye'nin kuzeyinde attığımız adımlar, milletimizin ve Kıbrıs Türklerinin hak, hukuk ve menfaatlerini koruma hususundaki hassasiyetimizi açıkça ortaya koymuştur. Örtülü veya açık hiçbir yaptırım tehdidi Türkiye'yi haklı davasından vazgeçiremeyecektir. Bu düşüncelerle Lozan Barış Antlaşması’nın 96'ncı yıl dönümünde, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal'i ve aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, gazilerimizi saygı ve minnetle yad ediyorum."

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