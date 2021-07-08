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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kuru açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörle Türkiye'yi rayından çıkaramayanların yeni hedefi ekonomimiz oldu. Operasyonlarla döviz kurunu hareketlendirerek ülkemizi ekonomik krizlerin altında ezmek için defalarca atağa kalktılar" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kuru açıklaması

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde salgının küresel düzeydeki seyrine, ekonomideki gelişmelere ve diğer hususlara bakarak milletimiz için ilave destek adımları atabiliriz." dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Ülkemize diz çöktürme gayretleri sona ermedi. Terörle Türkiye'yi rayından çıkaramayanların yeni hedefi ekonomimiz oldu.

Operasyonlarla döviz kurunu hareketlendirerek ülkemizi ekonomik krizlerin altında ezmek için defalarca atağa kalktılar.

Biz yurt dışındaki altınlarımızı ülkeye getirmek ve döviz rezervlerini güçlendirerek hazırlığımızı yapmıştık. Güçlü ekonomik politikalarımız sayesinde bunu başarıyla atlattık.

Gezi olaylarındaki amaç neyse ekonomimize yönelik saldırılardaki amaç da odur.

15 Temmuz darbe girişiminin gerisindeki sinsi gaye ile ekonomimizi krize sokma planlarındaki hedef aynıdır.

Dünyanın en güçlü ülkeleri arasına girmek için 2023 virajını kazasız belasız dönmemiz gerekiyor. Bu bakımdan 2023 seçimleri çok önemli hale gelmiştir.

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