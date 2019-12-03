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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Dünya Engelliler Günü Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Dünya Engelliler Günü'nde tüm vatandaşlarımızı engellilik konusunda daha sorumlu ve duyarlı olmaya çağırıyor; kararlı duruşları ve çabalarıyla hepimize örnek olan engelli kardeşlerimizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Dünya Engelliler Günü Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Engelliler gününün Türkiye'deki ve dünyadaki bütün engelliler için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, "Çağdaş ve sosyal devlet olma anlayışımızın gereği olarak, engelli kardeşlerimizin sorunlarının çözümü için çalışmak her zaman önceliğimiz olmuştur. Engellerin bu kardeşlerimizin zihinlerinde ve uzuvlarında değil, onları eksik gören kalplerde olduğuna inanıyor, bu bilinci tüm topluma yaymak konusunda gayret göstermeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. 

ÖZVERİ MESAJI

Engelliliğin, sağlık meselesi olduğu kadar, aynı zamanda hukuki, sosyal ve ekonomik veçheleri boyutları bulunan çok katmanlı bir konu olduğunun unutulmaması gerektiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 17 yılda, engelli bireylerin hayata katılımı konusunda atılan devrim niteliğindeki adımlar, engelli vatandaşlarımıza karşı hassasiyetimizin bir göstergesidir. Eğitim hizmetlerinden evde bakım hizmetlerine, istihdamdan ayrımcılığın önlenmesine varıncaya kadar pek çok hususta engelli kardeşlerimizin sorunlarına çözüm olmak; toplumla bütünleşmelerini, işgücüne katılmalarını, huzur ve refahlarının artmasını sağlamak için özveriyle çalıştık. Engelli vatandaşlarımızın, hiçbir ayrım gözetilmeksizin sunulan imkânlardan yararlanabilmeleri, gurur verici başarılara imza atabilmeleri bizim için mutluluk kaynağıdır" diye konuştu. 

'TÜM VATANDAŞLARIMIZI ENGELLİLİK KONUSUNDA DAHA SORUMLU OLMAYA ÇAĞIRIYORUM'

Spordan sanata, edebiyattan siyasete, eğitimden iş dünyasına kadar her alanda engellilerin büyük başarılar elde ettiğini, azim ve kararlılıklarıyla insanlara güç ve ilham verdiğini hatırlatan Erdoğan, "Bu vesileyle, engelli vatandaşlarımızın sorunlarına öncelik vermeye, bu sorunların çözümüne ciddiyetle eğilmeye, engelli vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını, her türlü talebini karşılamaya devam edeceğimizi bir kez daha belirtmek istiyorum. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde tüm vatandaşlarımızı engellilik konusunda daha sorumlu ve duyarlı olmaya çağırıyor; kararlı duruşları ve çabalarıyla hepimize örnek olan engelli kardeşlerimizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum" açıklamasında bulundu. 

MİLLİLERE TEBRİK

Erdoğan ayrıca, Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcular Talha Ahmet Erdem ve Doğukan Coşar'a tebrik mesajı gönderdi.

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