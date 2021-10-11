Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eğitimde üst üste müjdeler

Mesleki liselerde okuyan öğrenciler için müjdeler veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son sınıfına kalfa olarak devam eden öğrenciler, asgari ücretin yarısı kadar ücret alacak ve işverenin yükünü devlet üstlenecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi ve 50 Ar-Ge Merkezi'nin Açılış Töreni’ne katılıyor.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne milletin evine hoş geldiniz. Sözlerimin hemen başında bu sabah Afyonkarahisar'da meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden öğrencilerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okullarda yüz yüze eğitime geçtik. 5. haftasını geride bırakan eğitim faaliyetlerimiz başarıyla devam ediyor.

Sürecin başarısı için tedbirlere uyum başta olmak üzere her konudaki gayretlerimizi biraz daha artırmamız gerekiyor. Salgınla mücadelede bilimin ve tıbbın sunduğu araçlardan yararlanmak bizim görevimizdir. Birçok gelişmiş ülkeden bile önce gereken her imkanı vatandaşımıza sunduk.

Kıymetli dostlar, devlet olarak eğitim ve öğretimin kesintiye uğramamasını sağlarken yatırımlarımıza da devam ediyoruz.

"BİR YILDA 1 MİLYAR LİRA YATIRIM YAPTIK"

Bir yılda 1 milyar lira yatırım yaptık. 1000 okula 1000 kütüphane kazandırdık. Bu okullarımızın döner sermaye kapsamında üretimlerini artırmak için 544 yeni atölye-laboratuvar kurduk.

Öğretmen ve öğrencilerimizin yeni ürünler tasarlaması amacıyla hayata geçirdiğimiz AR-GE Merkezlerini çok önemli buluyoruz.

28 Şubat döneminin Türk eğitim sistemine yaptığı en büyük kötülük olan kat sayının kalkması bu okullara olan ön yargılar kalktı. Mesleki ve Teknik eğitime daha fazla önem verilmeye başlandı. Tüm sektörlerle güçlü ve kapsamlı iş birlikleri kurulurken istihdam çevrimi de güçlenmiştir. Meslek liselerimiz artık patent alabilecek yeniliklere imza atıyorlar. 2019-2020 eğitim öğretim yılı temasını Mesleki ve Teknik eğitimde patent ve tasarım yılı olarak belirlemiştik. Sonuçta yıl içerisinde 803 patent başvurusu yapılmıştı. Bu sene ise 250 ürün tescili hedeflenmiştir. Meslek lisesi mezunlarının üniversite sınavlarında grafiğinin yükselmesinden memnuniyet duyuyoruz. Bir dönem evlatlarımız arasında öz-üvey ayrımı yapan politikaların izleri tamamen silinmiştir.

"3600 EK GÖSTERGE SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ"

Kısa süre önce 15 bin öğretmen atamamızı duyurmuştuk. Öğretmenlerimiz de kapsayan 3600 ek gösterge çalışmasını tamamlayacağız. Bununla ilgili ana muhalefetin başındaki zat "Bu sözü ben vermiştim" diyor. Sen kimsin bu bizim işimiz. Eğitim camiamızın yanında olmayı sürdüreceğiz.

ERDOĞAN'DAN MÜJDELER

Mesleki eğitimde bazı müjdelerimiz olacak. Mesleki eğitim merkezlerinde kapasitenin daha fazla artırılması ve işsizlik oranın azalması için 2 yeni düzenleme yapıyoruz. 4 yıl boyunca aldıkları ücretlerin işveren üzerindeki yükünü tamamen kaldırmaktır. Bu yükü devlet olarak biz üstleniyoruz. 2. olarak mesleki eğitim merkezlerimizin son sınıfına kalfa olarak devam eden öğrencilerimizin ücretlerini de artıyoruz. Asgari ücretin 3'te 1'i kadar değil, yarısı kadar ücret alacaklar. Her iki hedef ile ilgili olarak gerekli düzenlemeleri kısa sürede yapacağız. Türkiye'de mesleki eğitimi yeni bir evreye taşıyacağız.

Milli Eğitim Bakanlığımız gereken çalışmaları tamamladı. Gençlerimiz ücret de alarak 6-7 gibi kısa süreli tamamlama programına devam edecektir. Program kapsamında üniversite mezunlarına 6 aylık eğitim verecek ve başarılı olanlar Turkcell'de istihdam edilecektir. Bu önemli müjdelerimizin de öğrencilerimiz ve firmalarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Özel eğitim merkezleriyle ilgili de 24 saat açık olması konusunda Adana'da öğrencilerimize söz verdim. Külliyemizdeki kütüphanemiz 24 saat açıktır. Özel eğitim merkezlerimizi de 24 saat açık hale getireceğiz. 24 saat burada öğrencilerimiz her türlü imkandan istifade edecekler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Meslek lisesi öğrencileri tarafından yapılan tablo hediye edildi. Tabloda Cumhurbaşkanı ve annesi Tenzile Erdoğan yer alıyor.