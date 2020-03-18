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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan evde kalın çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, işi olmayanların dışarı çıkmaması, işe gidenlerin de mesailerinin ardından evlerine dönmesi gerektiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan evde kalın çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüse karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçti.

"TEHDİT KALKANA KADAR..."

Erdoğan, "Mecburiyeti olmayan hiçbir vatandaşımız, tehdit ortadan kalkana kadar, evinden çıkmamalı, kimseyle temas etmemelidir.

"İŞLERİNE GİDEN VATANDAŞLARIMIZ..."

İşlerine giden vatandaşlarımız, mesai bitimiyle birlikte hemen evlerine dönmeli, kapıdan girer girmez de, kimseyle temas etmeden ilk iş sabunla ellerini, yüzünü yıkamalıdır.

"İSTER KAMU İSTER ÖZEL OLSUN.."

İster kamu, ister özel olsun tüm işyerlerinde de virüsün yayılma ihtimalini en aza indirecek tedbirlerin tamamı alınmalıdır." ifadelerini kullandı.

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