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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz kararına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda, Merkez Bankası'nın aldığı faizi düşürme kararına değindi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz kararına ilk yorum

Piyasaların faiz kararını olumlu karşıladığına dikkat çeken Erdoğan, "Merkez Bankası faizlerde düşüşe gitti. Battık mı bittik mi?" dedi.

Yıl sonuna kadar faizlerin düşürülmesini beklediğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

31 Mart seçimlerine birkaç gün kala gerçekleştirilen ikinci saldırıyı süratle etkisiz hale getirmeyi başardık. Özellikle saldırı kanallarını hızlı bir şekilde kapattık. Bir takım kötü amaçlı girişimlere karşı gerekli tedbirleri almış olduk. Yüzde 24 oranındaki faizlerin ülkemiz için yüksek olduğunu savunuyordum. Bunu o dönemlerin Merkez Bankası başkanlarına ulaştıramadık. Oyalama taktikleriyle gittiler.

Dün Merkez Bankası faizlerde düşüşe gitti. Battık mı bittik mi? Piyasalar bu durumu gayet normal karşıladı. Olması gereken buydu bu bile yeterli değil. Yıl sonuna kadar kademeli şekilde devamı gerekir.

"FAİZ DÜŞTÜKÇE ENFLASYON DÜŞER"

Faiz düştükçe enflasyon düşer çıktıkça çıkar. Bugün yüksek faizle hükümetimizi devamlı sigaya çeken Bay Kemal şimdi de faizlerin bu şekilde indirilmesinden rahatsız olmuş Merkez Bankası ile alakalı olarak itibarı sıfırdır diye açıklamada bulunuyor. Anlamak mümkün değil biz sana mı sorup da adım atacağız? Yeni yönetim sisteminden rahatsız. İlla parlamenter demokrasiye geçmek gerekiyormuş. Tek adam benmişim. Tek adamlığı sizden öğrendik ama biz tek adam değiliz.

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