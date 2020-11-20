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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon açıklaması

Erdoğan, "Gerekirse şu aşamada bazı acı ilaçları içmemiz gerektiğinin de farkındayız. Dünkü faiz artırımı kararını bu aşamada değerlendiriyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde 18. MÜSİAD EXPO Fuarı'nda açıklamalarda bulundu. Merkez Bankası'nın faiz arttırma kararını değerlendiren Erdoğan, "Milletimizin geleceğe güvenle bakabilmesi için bugün almamız gereken tedbirler neyse onları hayata geçirmekten kaçınmıyoruz. Gerekirse şu aşamada bazı acı ilaçları içmemiz gerektiğinin de farkındayız." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Türkiye'yi faiz, enflasyon, kur sarmalından çıkarmamız şarttır." ifadelerini sözlerine ekledi.

Konuşmasında yeni anayasa çalışmalarına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni anayasa ile kolları sıvadık ancak CHP'nin oyunbozanlığı sebebiyle netice alamadık. Karanlık mahfillerle başka gayretler içine girdikleri ortaya çıktı" dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Salgınla mücadele konusunda gereken her şeyi yapıyoruz. Bilim insanlarımızın tavsiyeleri doğrultusunda atılması gereken adımları da atıyoruz. Devlet olarak tüm imkanları seferber ederek üretimi, ihracatı, ticareti, istihdamı ayakta tutuyoruz. Ekonomik sıkıntıları iş birliği ve dayanışmayla aşarak hedeflerimize ulaşabiliriz. Bunun için hepimize düşen görevler var.

YENİ ANAYASA ÇALIŞMASI

Yeni bir anayasa yapmak için kolları sıvadık. CHP'nin oyunbozanlığıyla neticeye ulaşamadık. Bizimle birlikte yeni anayasa hazırlamaktan kaçanların, daha sonra karanlık mahfillerde başka gayretler içine girdikleri ortaya çıktı. Başlattığımız yeni anayasa çalışmasının neden akamete ulaştığı da aleniyet kazandı.

Biz reformlara ara vermedik. Değişim iradesini hiç elden bırakmadık. Yeni reformlar ve atılımlar için hazırlıklar yapıyoruz. Milletimizin geleceğe güvenle bakabilmesi için bugün almamız gereken tedbirler neyse onları hayata geçirmekten kaçınmıyoruz.

MERKEZ BANKASI'NIN FAZ KARARI

Gerekirse şu aşamada bazı acı ilaçları içmemiz gerektiğinin de farkındayız. Dünkü faiz artırımı kararını bu aşamada değerlendiriyoruz. Asıl hedefimiz enflasyonu en kısa sürede önce tek haneli rakamlara ardından orta vadeli hedeflerimizdeki seviyeye düşürerek faizlerin de buna uygun şekilde aşağı inmeye temin etmektir. Bunu başardığımızda kurun da istikrara kavuşacağına düşünüyorum. Türkiye'yi faiz, enflasyon, kur sarmalından çıkarmamız şarttır. Faiz sebeptir. Enflasyon neticedir. Bunu böyle bilelim. Enflasyon sebep değildir. Faiz netice değildir, kendimizi aldatırız. Faiz her şeyden önce bir defa paradan para kazanmak suretiyle insanları sömürmektedir.

"ÜLKEMİZİ YÜKSELİŞ DÖNEMİNE SOKACAĞIZ"

Yeni ekonomi yönetimimizle birlikte tüm mesaimizi ve tüm dikkatimizi bu konuya vererek ülkemizi bu kronik sancıdan inşallah kurtaracağız. Türkiye'ye güvenen herkesin kazanacağı bir iklim oluşturuyoruz. İş ve yatırım ortamını bekleyen seviyeye çıkaracağız. Ekonomide ve demokraside ülkemizi yeni bir yükseliş dönemine sokmakta kararlıyız. Türkiye'ye güvenen herkesin kazanacağı bir yatırım iklimi oluşturuyoruz. Biz Türkiye'nin gücüne, potansiyeline inanan herkesle bu yolda yürümeye hazırız. Küresel ekonomide yaşanan değişimi lehimize çeviren her adıma destek vereceğiz. Harekete geçen herkesin yanında yer aldık, yer almayı sürdüreceğiz.

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