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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş operasyon açıklaması

Suriye'de PKK unsurlarına operasyon konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar geldi. Erdoğan, ABD Başkanı ile görüşme konusunda da tarih verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş operasyon açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'a ziyareti öncesi Ankara Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Akşamki görüşmemizden sonra bölgede sayın Başkan'ın ifade ettiği gibi çekilme olayı başlamış vaziyette. Buradaki karşılıklı muhataplar çalışmalarını yürütecekler. Sayın başkan Trump bu konuyla ilgili talimatını vermiş ve çekilmeyi emretmişti" dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Akşamki görüşmemizden sonra bölgede sayın Başkan'ın ifade ettiği gibi çekilme olayı başlamış vaziyette. Buradaki karşılıklı muhataplar çalışmalarını yürütecekler. Sayın başkan Trump bu konuyla ilgili talimatını vermiş ve çekilmeyi emretmişti. Gecikmeye rağmen gerek ABD'li heyet gerekse bizim heyetimiz bu görüşmeleri gerçekleştirdi. Bir gece ansızın gelebiliriz demiştik çünkü terör örgütlerinin ülkemize yönelik tehditlerini kabullenmemiz asla mümkün değil. 

(DEAŞ'la ilgili rakamlar) Bu rakamlar abartılı rakamlar. Orada cezaevlerinde olan bazı rakamlar var. bu konuyla ilgili bizim de bir yaklaşım tarzımız var. Almanya, Fransa'da bulunan DEAŞlılar var. Bu konuda ne gibi adımlar atılabilir kendileri bir çalışma yapacaklar biz de arkadaşlarımıza talimat verdik. Burada ne gibi bir adım atalım ki şuanda cezaevinde veya cezaevlerinde bulunan DEAŞlıları buralardan süratle derdest edelim.

TRUMP İLE GÖRÜŞME

Büyük ihtimalle önümüzdeki ayın ilk yarısında Washington'a ziyaret gerçekleştireceğiz. Burada ikili görüşme ve heyetler arası görüşme yapacağız. Tabii yüz yüze olması bize son gelişmeleri ele alma fırsatı verecek.

F-35

F-35 uzayan bir süreç oldu görüşmemizde bunu bir karara bağlamak amacımız. Biz hala parçaları göndermeye devam ediyoruz. Ödemelerde de biz yine de aksama yapmıyoruz. Şuana kadar 1 milyar 400 milyon dolar gibi bir ödemeyi de yapmış bulunuyoruz. Bu konuyu tabii ki ele alacağız."

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