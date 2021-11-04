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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hakaret içerikli paylaşımlara ilişkin suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyada "Recep Tayyip Erdoğan" ve "ölmüş" etiketleri altında hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili suç duyurusunda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hakaret içerikli paylaşımlara ilişkin suç duyurusu

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği suç duyurusu dilekçesinde, Twitter'da "Recep Tayyip Erdoğan" ve "ölmüş" başlıkları altında bazı kullanıcılar tarafından Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunulduğu belirtildi.

Söz konusu paylaşımlarda bulunan kullanıcıların "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işledikleri ifade edilen dilekçede, "Paylaşımları yapan kullanıcıların tespiti ve failler hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılmasını talep etme zarureti hasıl olmuştur." denildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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