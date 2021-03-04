Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan helikopter kazası için başsağlığı mesajı

Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 10 asker şehit olurken, 3 asker de yaralandı.

HULUSİ AKAR'DAN BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olayla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan bilgi aldı.

ŞEHİT AİLELERİNE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Kazanın duyulduğu ilk andan itibaren arama kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı dilerken, yaralı askerlere de şifa temennisinde bulundu.