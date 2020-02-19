Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iş dünyasına Özbekistan çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
* Sayın Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'e Millet Kütüphanesi'nin açılış törenine katılacağı için teşekkür ediyorum.
* Bizim geçmişe ilimleriyle, irfanlarıyla damga vurmuş olan büyüklerimizin bulunduğu topraklardan bize selam getirmiş olamaları bizim için çok anlamlı.
* Seçim sonuçlarının Özbek kardeşlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Özbekistan'la ilişkilerimizi ortak tarih dil ve kültür temelinde güçlü kardeşlik ile stratejik olarak planlıyoruz.
* Özbekistan ile tarihi bir adım attık. Bizim dinimiz bir, imanımız birdir. Türkiye-Özbekistan kardeşliği maziden atiye ulaşan kadim bir kardeşliktir.
* 34 milyona yaklaşan genç ve dinamik nüfusu ve zengin tabi kaynakları ile Özbekistan, bölgesinin cazibe merkezi olma konusunda ilerliyor.
* Sayın Mirziyoyev liderliğinde yürütülen reform açılımını bizde önemle takip ediyoruz. Bu kapsamlı reform sürecinde elimizden gelen desteği vermeye hazırız.
* Ticaret hacmimiz bir önceki yıla oranla yaklaşık yüzde 27 oranında arttı. Ticaretimizin 2.2 milyar dolara ulaşması elbette önemli bir başarıdır.
* Sayın Cumhurbaşkanı ile en kısa vadede bunu 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz.
* Ulaştırma, enerji, sağlık, eğitim, savunma alanında iş birliği yaparak nasıl geliştirileceği konusunda görüş alış verişinde bulunduk.
* İş dünyamızı Özbekistan'a yatırım konusunda teşvik ediyoruz.
* Bugün Mirziyoyev ile ortak bildiriyi imzaladık. Bu belge bir sonraki toplantıya geçecek süre içinde adeta bir yol haritasıdır.
* Bu vesile ile ilişkilerimizi geliştirme yönünde gösterdiği ilgiye teşekkür ediyorum.
* Toplantı sonuçlarının ve imzaladığımız anlaşmaların her iki ülkemizin geleceğine birer başarı vesilesi olacağına inanıyorum. Hayırlı olsun.
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:
* Kardeş Türkiye topraklarından Özbek heyetine gösterilen ilgi için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkına teşekkürlerimi sunuyorum.
* Biz İmam Maturi, Ali Kuşçu ülkelerinden selamlar, dualar getirdik.
* Bugün yaptığımız toplantılar sonunda çok iyi sonuçlar elde ettik. Dostane ilişkilerimiz tarihinde yepyeni sayfalar açmıştır.
* Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nin açılışına davet edilmemiz, Özbek halkı olarak nasıl değer gösterdiğinizi gösteriyor.
* Sanayi, ulaştırma, eğitim gibi birçok konuyu değerlendirdik. İş birliğimizi geliştirmemiz için gerekli görevleri belirledik.
* 5 milyar doları yakalamak için tüm olanakların mevcut olduğunu beyan ettik. 5 milyar doların bizim için sınır olmayacağını bildirdik.
* Bunun yanı sıra bugün gerçekleşen toplantı sonrası daha kullanılmadık kaynakların olduğu gösterildi.
* Amaca ulaşmak için birçok alanda büyük programlar hazırladık ve üzerinde detaylıca durduk.
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