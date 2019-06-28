Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Japonya'da önemli görüşmeler

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde "Dijital Ekonomi" temalı liderler etkinliği ile "Küresel Ekonomi", "Ticaret ve Yatırımlar" temalı oturum ve çalışma yemeğine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan ile dünya liderlerinin fotoğraflarını paylaştı.

Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Japonya'nın Osaka şehrinde temaslarına başladı.

G20 Zirvesi'nin Dönem Başkanı ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe, toplantı başlamadan önce zirvenin gerçekleştirildiği INTEX Osaka Fuar Merkezi alanında liderleri tokalaşarak karşıladı.

Erdoğan, G20 aile fotoğrafında hazır bulundu. Erdoğan aile fotoğrafında ABD Başkanı Donald Trump ve Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile yan yana durdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra diğer devlet başkanlarıyla zirvenin ilk programı olan "Dijital Ekonomi" temalı liderler etkinliğine geçti.

Etkinliğin ardından liderler, "Küresel Ekonomi", "Ticaret ve Yatırımlar" temalı oturum ve çalışma yemeğine iştirak etti.

Erdoğan, çalışma yemeği öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ayaküstü sohbet etti. Sohbet sırasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da hazır bulundu.

FAHRETTİN ALTUN'DAN PAYLAŞIM

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi'nde ABD, Rusya ve Fransa devlet başkanlarıyla sohbet ettiği fotoğrafları paylaştı.

Altun, Twitter hesabından Japonya'nın Osaka kentinde G20 Liderler Zirvesinin gerçekleştiği INTEX Osaka Fuar Merkezi alanından fotoğraf paylaşımında bulundu.

"G-20 Osaka Liderler Zirvesi’nden" başlığıyla yaptığı paylaşımında Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ayaküstü yaptığı sohbetlere ilişkin fotoğraf karelerine yer verdi.

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