  • BIST 1.115
  • Altın 473,199
  • Dolar 7,4714
  • Euro 8,8671
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 25 °C
»

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Japonya'nın yeni Başbakanı Suga'ya tebrik mektubu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'nın yeni Başbakanı seçilen Yoshihide Suga'ya tebrik mektubu gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Japonya'nın yeni Başbakanı Suga'ya tebrik mektubu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tebrik mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Başbakanlık ve Liberal Demokrat Parti Genel Başkanlığı'na seçilmiş olmanız dolayısıyla Zat-ı Alilerini Milletim, Hükümetim ve şahsım adına içtenlikle tebrik ediyor ve yeni görevlerinizin hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye ile Japonya arasındaki tarihi dostluk bağlarının temelleri, bundan tam 130 yıl önce, bugün 16 Eylül 1890’da Kushimoto'da 'Ertuğrul Fırkateyni Hadisesi' ile atılmıştır. Zat-ı Alilerinin bu önemli göreve, böyle anlamlı bir tarihte seçilmiş olması, dostluk tarihimiz açısından fevkalade güzel bir tevafuk olmuştur. Bu köklü dostluğumuzu, 2013 yılında kurduğumuz stratejik ortaklık anlayışı temelinde, Zat-ı Alilerinin liderliğinde ve değerli katkılarıyla daha da ileri seviyelere taşımayı temenni ediyorum. Japonya'nın uluslararası toplumun saygın ve önde gelen bir üyesi olarak küresel istikrar, barış ve refaha sağladığı katkıları takdirle izliyoruz. Coğrafi mesafelerin ötesinde birbirine gönül komşusu olan Türk ve Japon milletlerinin, samimi ortak gayretlerimizle uluslararası topluma yön verecek katkılar sunabileceklerine tüm kalbimle inanıyorum. Bu anlayışla, ikili, bölgesel ve uluslararası konularda Zat-ı Aliniz ile yakın işbirliği içinde çalışmaktan memnuniyet duyacağım. Bu vesileyle, sağlık ve mutluluğunuz ile dost Japon halkının esenlik ve refahı için en kalbi dileklerimi yineliyorum."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Türksat 5A haberleşme uydumuz 30 Kasım'da uzaya fırlatılacak16 Eylül 2020 Çarşamba 11:03
  • İçişleri Bakanlığı: 22 Ağustos'tan bu yana 20 bin 94 kişinin izolasyon koşullarına uymadığı belirlendi16 Eylül 2020 Çarşamba 10:31
  • MSB personeli Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti16 Eylül 2020 Çarşamba 10:30
  • MSB: Türk ve Rus askeri heyetleri İdlib’deki gelişmelerin ele alınacağı bir toplantı yapacak16 Eylül 2020 Çarşamba 10:14
  • Türkiye’nin ilk uçan arabası Cezeri havalandı16 Eylül 2020 Çarşamba 09:51
  • Türkiye '7. İstanbul Arabuluculuk Konferansı'na ev sahipliği yapacak16 Eylül 2020 Çarşamba 09:47
  • Otel odasında 'fuhuş' tuzağı kurup gasp yapan 5 kişi tutuklandı16 Eylül 2020 Çarşamba 09:26
  • Kum zambaklarını koparmanın cezası 73 bin 747 TL16 Eylül 2020 Çarşamba 09:25
  • İngiliz araştırma gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti16 Eylül 2020 Çarşamba 09:24
  • Barış Pınarı; Tel Abyad ve Resulayn'a huzur getirdi16 Eylül 2020 Çarşamba 09:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti