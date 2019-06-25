Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine açıklaması: Bir değişiklik olacak mı?

Erdoğan İstanbul seçimlerine ilişkin, "23 Haziran'da milletimize kendimizi neden anlatamadığımızın muhasebesini yapacağız. Erdoğan, kabine değişikliği iddiaları içinse "Siparişle kabine değişikliği olmaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında İstanbul seçimlerine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Açıklamasında Ekrem İmamoğlu'nu tebrik eden ve Binali Yıldırım'a teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu;

"Pazar günü yapılan seçimin şehrimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Gayriresmi sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nu bir kez daha tebrik ediyorum. İstanbul halkının kararının başımızın üstünde yeri vardır. 31 Mart'taki seçimlerde Büyükşehir'in Belediye Meclisi'nde ekseriyeti partimiz kazanmıştı.Şu ana kadar yaşadığımız süreç tamamen hukuki bir süreçtir. Elbette biz Binali Bey'in seçimi kazanmasını arzu ettik. Kendisine gayreti için buradan bir kez daha teşekkür ediyorum.

31 MART'IN KAZANANI CUMHUR İTTİFAKI

Binali Bey bürokrat, milletvekili, Başbakan ve Meclis Başkanı olarak bugüne kadar hizmetlerini sürdürmüştür. Kendisi İstanbul için aday olmuştur ama İstanbul halkının takdiri bu şekilde gerçekleşti. Bizim için asıl önemli olan milli iradenin en sağlıklı şekilde tecelli etmesidir. Son seçim kimin kazandığının ötesinde, milli iradenin tecellisiyle ilgili tereddütlerin ortadan kalkması açısından önemlidir. Türkiye'nin asıl seçimi 31 Mart'ın tartışmasız kazananı ise Cumhur İttifakı'dır.

ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Geçtiğimiz pazar günü oy oranımız yüzde 45 olarak gerçekleşti. Fakat bu kazanmamıza yetmedi. 2023'e kadar Cumhur İttifakı ile İstanbul'da sahip olduğumuz 25 ilçe belediyesi ve 180 Belediye Meclis üyesiyle halkımıza en güzel hizmetleri vermenin gayretinde olacağız. Şimdi önümüzde cumhurbaşkanlığı ve meclis için 4 yıllık, belediyeler için 5 yıllık kesintisiz bir icraat dönemi bulunuyor.

MUHASEBEMİZİ YAPACAĞIZ

Bundan sonra çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bizim siyaset anlayışımızda millete küsmek, hele hele milleti suçlamak asla ve asla yoktur. Tam tersine gerek 31 Mart'ta, gerek 23 Haziran'da milletimize kendimizi neden anlatamadığımızın muhasebesini yapacağız. Bu değerlendirmenin sonucuna göre de atmamız gereken adımları hayata geçireceğiz. Milletin verdiği mesajları görmezden gelme lüksüne sahip değiliz. Bu bakımdan tüm kardeşlerimin müsterih olmasını istiyorum. Milletimizin itimadına layık olmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

17 yıldır girdimiz her mücadelede milletimizin desteğini yanımızda bulduk. Vesayet güçleri üzerimize geldiğinde çareyi milletimize sarılmakta bulduk. Mücadeleye devam gücünü hep milletimizde bulduk. Milletimizle birlikte 'ona minute' dedik. Gezi olaylarında sokakları karıştırarak birliğimize göz diktiklerinde bu oyunu bozduk. FETÖ darbe girişiminde bulunduğunda yine alçakların karşısına yine milletimizle dikildik. Ekonomide süren ancak ağustos ayında saldırı halini alan tuzakları milletimizle göğüslüyoruz. İstikrar ve güven ortamına yönelik saldırılar bugün de sürüyor, yarın da devam edecektir.

TERÖRLE MÜCADELE

Türkiye, tabii olarak sürekli yeni ve daha büyük sınamalarla karşı karşıya gelmektedir. Pısırık davranmak yerine meydan okumayı tercih ettik. Bölgemizi ve dünyayı ilgilendiren kritik gelişmelerin yaşandığı dönemde Türkiye'yi içine hapsetmeye çalıyor. Ülkemizin temel diplomatik, güvenlik ve ekonomik öncelikleriyle ilgili politikalarından taviz vermeyerek tavrımızı ortaya koyduk. Bölücü terör örgütünü etkisiz hale getirecek adımları atıyoruz. Terör tehditlerini kaynağında yok edecek başarılar elde ettik. İmralı'daki terörist başının yaptığı açıklamalar ve değerlendirmeler hem iç politikada, hem bölgede ciddi görüş ayrılıklarının ortaya çıktığının göstergesidir. DEAŞ'ı üzerimize salmaya yönelik operasyonları bozduk, bozuyoruz.

2023 HEDEFLERİNE ULAŞACAĞIZ

Milletimiz 24 Haziran ve 31 Mart seçimlerindeki iradesiyle AK Parti'ye ve MHP'ye durmak yok yola devam demiştir. Önümüzde çok çalışmamız gereken 2023 hedeflerimiz var. Engelleri aşarak, prangaları parçalayarak bu hedeflere inşallah ulaşacağız.

Önümüzdeki dönemde ekonomi ve güvenlik konuları gündemimizde yer alacaktır. Türkiye'nin asıl hedefi yüksek teknoloji, markalaşmaya dayalı ihracatı geliştirmektir. Sözde siyaset yapan birileri eğitim, sağlıkta, ulaşımda, emniyette attığımız adımları küçümseyerek prim yapmaya çalışıyor. Bugün birisi öyle diyor; 'Şu kadar bölünmüş yol yapmakla mı oy alacaksınız.

EKONOMİK GÖSTERGELER

Bütün bunlarla beraber ülkemizin geleceğini karartmaya, önünü kesmeye yönelik ekonomik tuzakların milletimizi nasıl bunalttığının farkındayız. Kur-faiz-enflasyon üçgeninde bulunanların hangi sıkıntıları çektiğini gayet iyi biliyoruz. Ekonomide istikrarı sağlamadan üretimi, yatırımı istediğimiz seviyeye getiremeyeceğimiz açıktır. Ülkemiz yönelik saldırıları hep bu istikrar noktasına yoğunlaştırıyor. Geçtiğimiz yıldan itibaren şoklara karşı dirençli, sağlıklı, sürdürülebilir, dengeli büyümeyi hedefleyen program uyguluyoruz. Yakında yeniden ekonomimizin yükselişe geçmeye başladığını göreceğiz. Haziran itibariyle göstergeler olumlu yükselişi gösteriyor. Döviz rezervlerimiz 100 milyar dolar seviyesine yaklaştı. Borsa yükselmeye, dolar düşmeye başladı. Ülke risk primimiz geriliyor. Güven endekslerinin hepsinde olumlu yükseliş gözleniyor. İhracatımızdaki ve turizm sektöründeki olumlu yükseliş sürüyor. 50 milyon turist hedefinin üzerine çıkacağız. Bu durum aynı zamanda cari açığın azalmasını sağladı. Bu ay itibariyle cari fazla vermeyi bekliyoruz. İstihdamda 2018 yılındaki sıkıntıları geride bırakarak artıya geçtik. Uluslararası yatırımcıların ilgisi artarak sürüyor. Türkiye'yi bölgesel krizler ve iç politik gelişmeler üzerinden köşeye sıkıştırmaya çalışanlara fırsat vermiyoruz.

YENİ MÜJDELER PAYLAŞACAĞIZ

G20 ve Çin seyahatinden sonra bazı müjdeleri paylaşacağımıza inanıyorum. Ekonomideki adımları atıyoruz. Yargı Reformu Strateji Belgemizi de açıkladık, çalışmaları sona erdiriyoruz ve sizlerle paylaşacak ve Meclis'e göndereceğiz. Yeni askerli sistemi başta olmak üzere pek çok düzenleme Meclis'in gündeminde. Gençlerimizin hayatlarını planlamada kolaylık sağlayacak askerlik düzenlemesinin hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye'nin istikrarını bozmaya amaçlayanlara en güzel cevabı icraatlarımızla, reformlarımızla vermeye kararlıyız.

BU HANIMEFENDİ HALA ANLAYAMADI’

Bugün bir tanesi öyle söylüyor. “Şu kadar bölünmüş yol yaptım demekle mi oy alacaksınız” Öbür tarafta da şunu söyle be, “yüksek hızlı tren yaptık diye mi bu millet oy verecek” “26 havalimanını 56’ya çıkardık diye mi bu millet size oy verecek” Ne kaldı? Ne olacak, sen niye varsın o zaman? Yani siyasi kadrolar bu ülkede ne yapar? Şimdi ben bir vatandaşımızın güzel bir tebliğini sizlere şurada perdede göstermek istiyorum. O anlamış ama sözde siyaset yapan neyse isim vermeyeyim anlayamamış… Herhalde bunu izleme fırsatı bulursa anlayacaktır. Benim Kahramanmaraşlı kardeşim anladı ama Bu hanımefendi hala anlayamadı. Bunlar bugüne kadar niye yapılmıyordu? Şimdi yapılınca niye rahatsız oluyorsun? Bir teşekkür etmesini bilin ya. Yok görevindir, tamam da siz geçmişte bakanlık filan da yaptınız. Siz niye yapamadınız?

KISKANÇLIK KÖTÜ BİR İLLET

İşte kıskançlık çok kötü bir illet. Fakat isteseler de istemeseler de biz yine bu yolları yapmaya devam edeceğiz. Bu tünelleri inşallah açmaya devam edeceğiz. Köprüleri yapmaya devam edeceğiz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü de yapacağız. Osmangazi Köprüsü de yapacağız. Marmaray gibileri de yapacağız. Yapmaya da devam edeceğiz.

‘HANGİ SIKINTIYI ÇEKTİKLERİNİ İYİ BİLİYORUZ’

Ülkemizin geleceğini karartmaya yönelik ekonomik tuzakların milletimizi nasıl bunalttığının farkındayız. Kur – faiz – enflasyon üçgeninde bunalan girişimcilerimizin, iş adamlarımızın, esnafımızın, çalışanlarımızın hangi sıkıntıyı çektiğini iyi biliyoruz. Faizleri düşürmeye, enflasyonu tek haneli rakamlara indirmeye çalışıyoruz. İnşallah sinyalleri gelmeye başlamıştır. Türkiye’nin üretimdeki ve insan gücündeki potansiyelini bilenler ülkemiz ekonomisine yönelik saldırıları işte bu istikrar noktasında yoğunlaştırıyor. Biz de tedbirlerimizi ona göre aldık, alıyoruz.

Dolar kuru bir süredir 6 liranın altında seyrediyor. Merkez Bankası döviz rezervlerimiz 100 milyar seviyesine yaklaştı. Tahvil faizleri yüzde 19’un altına indi. Ekonominin nabzını tutan güven endekslerinin hepsinde de Haziran ayında olumlu yönde gelişim gözleniyor. İhracatımızdaki ve turizm sektöründeki olumlu yükseliş sürüyor. İnşallah ihracatta 170’in üzerine ve turizmde de 50 milyon turistin üzerine çıkacağız. Şu andaki görüntü bu.

TBMM’DE PEK ÇOK REFORM DÜZENLEMESİ VAR

G20 ve Çin seyahatimizden sonra bazı müjdeleri paylaşacağımıza inanıyorum. Yargı Strateji Belgemizi açıkladık. Çalışmaları sona erdiriyoruz, sizlerle paylaşacak ve Meclis’e göndereceğiz.

TBMM’de pek çok reform düzenlemesi var. Savunma Bakanımız, MHP, İYİ Parti ve CHP genel başkanlarını ziyaret etmiştir. Artık nerede ne tür bir sıkıntı varsa bunları bizzat savunma bakanımızdan dinlemiş oldular. Yeni askerlik düzenlemesinin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.

AK Parti 17 yıllık iktidarında 82 milyonun her birine ulaşan, etraflıca bunu kapsayan hizmetlere imza atmıştır. Bizim dünyamızda ayrımcılık, insanları küçümseme, ülkeyi mezhebe göre haritalandırma anlayışı yoktur. Lafla kucaklama olmaz. İcraatla olur. Ve bunu biz yaptık. İşte Güneydoğu ve Doğu. Buralarda parti olarak kim vardı? Malum partinin dışında hep oralarda biz olduk.

YA BİZ NEYİ GETİRMEDİK, GİDİN GÜNEYDOĞU'YU GEZİN

Birileri tweetler atıyor. Kürtlere yönelik farklı imkanlar getirmek… Ya biz neyi getirmedik ki? Gidin şu güneydoğuyu bir gezin. Şanlıurfa’yı Gaziantep’i Siirt’i Mardin’i gezin. Ya buraların 10 yıl ki durumuyla bu anki durumu nedir gidin yerinde görün. Birileri okullarımızı camilerimizi yakarken yıkarken, tüneller açmak suretiyle oralarda terör estirirken bütün oraları terör saldırılarından kurtaran kim oldu? Biz olduk. Okullarımızı yeniden ayağa kaldıran kim oldu? Biz Kürt kardeşlerimizi bir kenara koymuş olsaydık, bizden öncekiler gibi uğramazdık. Ama biz uğradık. Niye? Bu vatan bizim. Buralarda ayrım yapılamaz. Biz 82 milyonu kucakladık. Bize bir adım yaklaşana koşarak gideceğiz.

‘ZOR DA OLSA KENDİ HEDEFLERİMİZE DOĞRU İLERLEYECEĞİZ’

Medyanın manşetlerine göre değil milletimizin manşetlerine göre hareket edeceğiz. Zor da olsa kendi hedeflerimize doğru ilerleyeceğiz.

Dün birinci yıl dönümüne ulaştığımız 24 Haziran seçimleriyle ilgili bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Türkiye bu seçimlerle birlikte tarihinin en büyük yönetim reformu olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçmiştir. Böylesine büyük bir reformun oturması, uygulamanın yerleşmesi elbette zaman alacaktır. Ancak genel hatlarıyla ülkemizin uyum sağladığını görüyoruz. Kapsamlı çalışma başlattık. Fuat Oktay beyin koordinasyonunda değerlendirme çalışmasını gerçekleştireceğiz. Sonuçları inşallah milletimizle paylaşacağız.

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ OLACAK MI?

Grup toplantısı çıkışı gazetecilerin sorularını cevaplandıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine değişikliği iddiaları için net konuştu ve "Siparişle kabine değişikliği olmaz" dedi.