Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine öncesi Külliye'de sürpriz kabul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.00'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa görüşme gerçekleştirecek.

BÜYÜKELÇİ KRİZİ VE GÜNDEMDEKİ DİĞER KONULAR GÖRÜŞÜLECEK

Kabine toplantısı öncesi Bahçeli ile yapılacak görüşmede, başta büyükelçi krizi olmak üzere gündemdeki siyasi gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

Bahçeli'yle yapılacak görüşmenin ardından Erdoğan, saat 15.00'te Kabine toplantısına başkanlık edecek.