Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kadir Topbaş' mesajı

Uzun süredir hastanede korona tedavisi gören eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın hayatını kaybetmesi üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bir çok siyasi ve ünlü isim taziye mesajlarını paylaştı.

Hastanede koronavirüs tedavisi gören eski İBB Başkanı Kadir Topbaş 76 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden "İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı, kıymetli yol arkadaşımız Kadir Topbaş'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Kadir Bey'i, İstanbul'a ve ülkemize kattıklarını unutmayacağız. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum." mesajını paylaştı

İşte siyasilerden gelen Kadir Topbaş mesajları:

Mustafa Şentop: Uzun yıllar siyasetin beyefendisi olarak anılan, üç dönem Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaparak İstanbul’a büyük hizmetle eserler bırakan Kadir Topbaş’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun.

Abdulhamit Gül: İstanbul beyefendisi, gönül insanı Kadir Topbaş ağabeye Allah'tan rahmet, yakınlarına sabrı cemil niyaz ediyorum. İyi bilirdik, iyilerden bilirdik. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun.

İbrahim Kalin: Dar-ı bekaya yürüyen Kadir Topbaş beye Allah’tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağolsun. Ülkesi için hizmet eden, İstanbul’da pek çok esere imza atan, beyefendi bir insandı. Mevla mekanını cennet eylesin.

Numan KURTULMUŞ: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlarımızdan İstanbul Beyefendisi, kıymetli Ağabeyimiz Kadir Topbaş'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dilerim. Mekânı cennet, makamı âli olsun.

Murat KURUM: İstanbul'a yıllarca önemli hizmetlerde bulunan, kıymetli eserlere imza atan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Topbaş ağabeyimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun.

Ömer Çelik: Rahmete kavuşan Kadir Topbaş beye Allah’tan rahmet diliyoruz. Has bir insanı kaybettik. Kamil bir kişiliğe ve nezakete sahipti. Hepimizin başı sağolsun. Çok üzgünüz. Allah mekanını cennet eylesin.

Ali Yerlikaya: Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Topbaş’ın vefatını teessürle öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Mehmet Tevfik GÖKSU: Kadir ağabeyimiz, eski İBB Başkanımız Kadir Topbaş Rahmet-i Rahman'a kavuştu. Cenab-ı Allah mekanını cennet eylesin. Ailesine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun.

M. Ergün TURAN: İBB eski Başkanımız Kadir Topbaş'ın vefat haberini derin bir teessürle öğrendim. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin.