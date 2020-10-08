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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Körfez'deki Türk askerine ilişkin açıklama

Erdoğan: Türkiye askeri varlığıyla sadece Katar'ın değil, bütün Körfez bölgesinin istikrarına ve barışına hizmet etmektedir. Kaos hesapları yapanlar dışında hiç kimse, Türkiye'nin ve Türk askerinin Körfez'deki mevcudiyetinden rahatsız olmamalıdır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Körfez'deki Türk askerine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye askeri varlığıyla sadece Katar'ın değil, bütün Körfez bölgesinin istikrarına ve barışına hizmet etmektedir." dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kaos hesapları yapanlar dışında hiç kimse, Türkiye'nin ve Türk askerinin Körfez'deki mevcudiyetinden rahatsız olmamalıdır." diye konuştu.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye, Suriye topraklarında asla kalıcı değildir. Kriz kalıcı olarak çözüldüğünde bizim de Suriye’deki varlığımız sona erecektir. Libya’da meşruiyet kazanacak, darbeciler kaybedecektir.

ABD ile terörle mücadele, demokrasi, istikrarsızlık ve çatışmaların sonlandırılması gibi başlıklarda çalışmaya devam edeceğiz."

Doğu Akdeniz meselesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Doğu Akdeniz’de kararlılığımızı görenler ve ülkemize geri adım attıramayacağını anlayanlar diyalog çağrılarımıza kulak vermek zorunda kaldı.

Ermenistan’ın aldığı ağır hezimetin ardından Türkiye’yi de çatışmanın içinde gösterme gayreti, yaşadığı sıkışmışlık ve çaresizliğin ispatı."

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