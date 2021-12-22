Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde: TURKOVAC'ın kullanılacağı tarih açıklandı

Yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC için acil kullanım izni çıktı. Aşının seri üretime başlamasına ilişkin detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı.

Yerli koronavirüs aşısı çalışmalarında önemli bir eşik daha aşıldı. TURKOVAC için acil kullanım izni çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda "Turkovac inşallah tüm dünyayla, tüm insanlıkla buluşuyor" açıklamasında bulundu. Bakan Koca, "Yerli aşımız acil kullanım izni aldı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da Turkovac aşısının acil kullanım izninin çıkışı ve seri üretime başlanması törenine video konferans yöntemi ile katıldı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Aşının ülkemizde üretilebilir olması fevkalade önemlidir. Aşı yaptırmayan vatandaşlarımızı Turkovac aşısı yaptırmaya davet ediyorum. Gereken onayları alarak üretim ve kullanma aşamasına gelen TURKOVAC aşımız, milletimizi salgına karşı en etkili şekilde koruma gayretlerimizin sembolüdür. Sinovac ve Biontech aşısının ardından Turkovac'ı da sunabileceğiz. TURKOVAC'ın üretimiyle birlikte bu aşımızı tüm insanlıkla paylaşmaktan memnuniyet duyacağız."



TURKOVAC ACİL KULLANIM ONAYI ALDI

Sağlık Bakanı Koca, yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın acil kullanım onayı aldığını bildirdi.

"Yerli inaktif Kovid-19 Turkovac aşımız bugün itibariyle acil kullanım onayı almış durumda" ifadesini kullanan Koca, şunları belirtti:

"Üretime bugün itibariyle başlamış olduk. Sayın Cumhurbaşkanım, bugün Şanlıurfa'da üretim yapılan merkezlerimizden birindeyiz. 50 yıl sonra Türkiye hücreden başlayarak Türk bilim insanlarımız tarafından yüzde 100 yerli olarak geliştirilen bir aşıyı geliştirmiş olduk. Aynı zamanda 24 yıl aradan sonra, yerli aşımız üretilmiş oluyor. Böylece Kovid-19 aşısı üreten bugün itibariyle 9 ülkeden biri olduk. Şu an dolum tesislerinin olduğu alandayız. Şu an dolum, etiketlenme ve ambalajlanma olan noktadayız. Dolum tesislerinde dolumu, etiketlenmesi ve ambalajlanması burada yapılıyor, üretim başlamış oldu. Sayın Cumhurbaşkanım, işaret ettiğiniz üzere yıl bitmeden acil kullanım onayı ve üretimi Turkovac'ın başlamış oldu. Bu başarı liderliğinizde bütün milletimizin başarısıdır."

YERLİ AŞI NE ZAMAN KULLANILACAK?

"Bugün itibarıyla Kovid-19 aşısı üreten 9 ülkeden biri olduk. 10 gün içerisinde tetkikler bitecek, gelecek hafta sonundan itibaren yaygın kullanıma geçmiş olacağız." açıklamasında bulundu.