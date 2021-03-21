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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesbından Nevruz mesajını yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Nevruz Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erdoğan, baharın müjdecisi, barış ve kardeşliğin simgesi Nevruz Günü'nü tebrik ederek, mesajında şunları kaydetti:

"Orta Asya'dan Anadolu ve Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada binlerce yıldır coşkuyla kutlanan Nevruz'un işaret ettiği birlik ve dayanışma duygusunun tüm dünyaya kök salmasını ve daim olmasını diliyorum. Nevruz'un yeşerttiği umut ve heyecanla hem ülkemiz hem bölgemiz hem de bütün insanlık için daha müreffeh, daha adil ve daha güvenli bir geleceği kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla omuz omuza vererek ilmek ilmek inşa etmeyi sürdüreceğiz. Nevruz'un aziz milletimize ve bütün insanlığa esenlik, bereket ve muştular getirmesini temenni ediyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

Kaynak: Haber Kaynağı
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