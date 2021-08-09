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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Olimpiyat Milli Takımı'na tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tokyo 2020'den rekor sayıda madalyayla dönen Olimpiyat Milli Takımı’mızı canı gönülden tebrik ediyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Olimpiyat Milli Takımı'na tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 2020 Tokyo Olimpiyatları’na katılan milli sporcuları tebrik etti. Erdoğan, "Tokyo 2020'den rekor sayıda madalyayla dönen Olimpiyat Milli Takımı’mızı canı gönülden tebrik ediyorum. Madalya kazansın kazanmasın, her bir evladımız Türkiye'yi hakkıyla temsil etmiş, bizlere büyük gurur yaşatmıştır. Teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaştığı görselde ise, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda altın madalya kazanan Mete Gazoz ve Busenaz Sürmeneli ile gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu ve Eray Şamdan'ın fotoğraflarıyla birlikte bronz madalya kazanan sporcuların isimleri yer aldı. 
 

Kaynak: Haber Kaynağı
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