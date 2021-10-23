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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Ticaret Odası Kongre Merkezi'nde AK Parti Eskişehir Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Ticaret Odası Kongre Merkezi'nde AK Parti Eskişehir Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuşuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: 

Biz bugünlere büyük ve güçlü Türkiye sevdasına gönül veren isimsiz kahramanların fedakarlıklarıyla geldik. Bugünlere milletimizin tarih sahnesinde hak ettiği yeri almak için gece gündüz çalışan emektarlarımızın gayretiyle geldik.

84 milyonun tamamını kucaklıyoruz. Ayrımcılık bizde yok. Milletimizin kardeşliğini güçlendirmek dışında hiçbir amaç gütmüyoruz.

Dünyanın en büyük 10 ekonomisi olma hedefimize eninde sonunda ulaşacağız.

19 yılda tüm badireleri nasıl suhuletle atlattıysak Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023 limanına da ülkemizi inşallah selametle kavuşturacağız.

FRANSA'YA TEPKİ: ÖNCE İNSANLIĞI ÖĞRENİN

Hayatında hiç ticaret yapmamış, ihracat nedir, yatırım nedir, üretim nedir, kalite nedir bilmeyen kifayetsizler Türkiye'nin Afrika'da ne işi var diyor. Aynı soruyu ülkemizdeki lejyonerleriyle birlikte tescilli sömürgeciler de soruyor. Afrika'daki kanlı geçmişleriyle yüzleşmek yerine Türkiye'ye laf atanları kesinlikle muhatap almıyoruz. Cezayir'de, Nijerya'da 1 milyon insanı katlettiniz. Kim bunlar? Batı, Batı. Fransa. Bunlar bize insanlık dersi veremez. Bunların önce insanlığı Türkiye'den öğrenmeleri lazım.

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