Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüsüne ilişkin alınan tedbirler kapsamında açıklamalarda bulunuyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı basın açıklamasında, kurul tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında yeni kararlar alındığını açıklamıştı.

Bakan Koca, kurul tarafından alınan kararların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulduğunu belirtmiştti.

Bu gelişmelerin ardından,, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüse karşı alınan yeni kararları açıklamak üzere kameralar karşısına geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Birliğimizi beraberliğimizi, ne kadar güçlü tutarsak, Allah'ın izniyle bu süreçten daha az hasarla çıkarız.

Rehavete kapılamayacağız.

Karşımızdaki tehdit çok ciddidir.

Bu ülkede kimsenin mağduriyetine izin vermeyiz.

Devlet olarak her türlü tedbiri aldık.

Tüm bu tedbirleri uyguladığımızda bu meselenin üstesinden gelebileceğimizi görüyoruz. Yeter ki hep birlikte kurallara uyalım.

Türkiye bu salgın dönemine olabilecek en hazırlıklı şekilde yakalanmıştır.

İLAÇ VE HIDA KONUSUNDA SIKINTIMIZ YOK

Hamdolsun ilaç ve gıda konusunda hiçbir sıkıntımız yoktur

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Test sayılarını süratle artırdık.

TESTLER KESİNLİKLE ÜCRETSİZDİR

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İŞTE YENİ TEDBİRLER

* Şehirler arası seyahetler valilik iznine bağlanmıştır.

* Kamuda olduğu gibi özel sektörde de esnek çalışma sistemine geçilecek.

* Toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzeni oluşturulacak.

* Ören yerleri gibi yerler hafta sonu kapalı olacak.

* Askerlerimiz 14 gün karantina kuralına uygun şekilde, celp ve terhis kuralına tabi tutalacak.

* Yurt dışı uçuşlar tamamen sona erdirilmiştir.

* Tüm illerimizde pandemi kurulları oluşturulacak.

* 30 büyükşehirin tamamında uygulanması kararı uygulamaya geçmiştir.

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