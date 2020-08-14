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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hz. Ali Camii’ndeki cuma namazının ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere ilişkin, "Sivil gemilerimize karşı yapılabilecek en ufak bir saldırıyı cevapsız bırakamayız." dedi.

Erdoğan, Oruç Reis'in çalışmalarını 23 Ağustos'a kadar sürdüreceğini bildirdi.

"Biz soydaşlarımızın dirisini de ölüsünü de yalnız bırakmayız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Batı Trakya'da soydaşlarımızın kabristanlarını silahla taradılar, ateş altına aldılar. Bunlar hiç olumlu sinyaller değildir. Biz soydaşlarımızın dirisini de ölüsünü de yalnız bırakmayız. Gereği neyse vakti saati geldiğinde de gereğini yaparız."

"Abu Dabi yönetimiyle diplomatik ilişkileri askıya almak gibi bir adımımız olabilir"
BAE-İsrail anlaşmasıyla ilgili Erdoğan şu değerlendirmede bulundu:

"İsrail'le şu anda gerek Mısır gerek Yunanistan arasındaki dayanışma, Filistin'e yönelik adım yenilir yutulur bir adım değil. Abu Dabi yönetimiyle özellikle diplomatik ilişkileri askıya almak veyahut da bizim de büyükelçiyi geri çekme gibi bir adımımız olabilir. Filistin halkının yanındayız. Filistin'i de hiçbir zaman yedirmedik, yedirmeyiz."

"Maske, mesafe ve temizlik bu üç kurala dikkat etmemiz lazım"
Erdoğan, koronavirüs önlemlerine ilişkin, "Özellikle maske, mesafe ve temizlik kurallarına, bu üç kurala milletçe bizim dikkat etmemiz lazım." diye konuştu.

Okulların açılması konusuyla iligili bütün çalışmaları Bilim Kurulu'unun yürüttüğü belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bilim Kurulunun aldığı kararlara da gerek bakanlığımız ve bakanlarımız uyuyorlar ve uymaya devam edecekler."

Kaynak: Haber Kaynağı
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