Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Bugün dünden daha güçlüyüz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kardeş Lübnan halkının, Lübnan yöneticilerinin bizlere vereceği bilgileri önemle takip ediyoruz. Her şeyimizle Lübnan'ın yanında olacağız, Beyrut'un yanında olacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını ikinci kez Ayasofya'da kıldı. Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz 24 Temmuz Cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla kılınmıştı. Cuma namazı sonrası Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bakın dünyada şu anda ekonomik gelişmeleri şöyle bir gözden geçirecek olursanız, başta Amerika olmak üzere Rusya, bunun yanında Avrupa bütün bunlara baktığımız zaman ekonomide koronavirüs seyrinden sonra çok ciddi zikzakların olduğunu görürsünüz.

Burada tüm samimiyetimle, ben içerdeki düşmanları zaten gündeme getirmek istemiyorum. Bize zaten dışardakiler yetiyor. İçerdekiler de pompalama görevi ifa ediyorlar.

Çok açık samimi bir şey söylüyorum. Biz 2002 Kasım'ında göreve geldik. Göreve geldiğimiz zaman sizler de yazılı ve görsel medya olarak size söyleyeceğim rakamlara dikkat edin. 2002'de milli gelirimiz 236 milyar dolardı. Fakat 2019'da toplam milli gelirimiz 754 milyar dolara çıktı. Bakın nereden nereye. Fert başı milli gelir o zaman 3 bin 581 dolardı ve bu rakam 2019'da 9 bin 127 dolara çıktı. Bunun dışında otomobil noktasında satışlara bakalım.

TÜRKİYE BİR TIRMANIŞTA

Şimdi bu bir şeyi gösteriyor. Yani Türkiye bir tırmanışta. Bizim bu tırmanışımızı görmek istemeyen, gözü olup da görmek istemeyenler var. Ben belgelere dayalı konuşuyorum. Mesela sadece açılan şirket sayılarna bakıyorsunuz 30 bin 842 iken, şu anda 2017 itibariyle 85 bin 265 adet şirket açılmış.

Tabi bazı sıkıntılar yok değil. İhracat 36 milyar dolardı, şu anda 180 milyar dolar. Türkiye adeta bir uçuşun içerisinde. Ama gözü olup görmeyenler hala bu gerçekleri yansıtmaya çalışıyorlar. Biz tırmanışımızı yüksek oranda devam ettiriyoruz, ettireceğiz.

DÖVİZ REZERVİ ARTTI

Göreve geldiğimizde hatırlayın, Türkiye'nin IMF'ye olan borcu neydi? 23,5 milyar dolardı. Mayıs 2013 ne oldu? Biz IMF'ye olan borcumuzu sıfırladık. Bizim IMF'ye borcumuz yok, sıfır. Döviz rezervine bakıyorsunuz 27,5 milyar dolardı, şu anda ise 105 milyar dolar.

Yani Türkiye bu noktada dimdik ayakta. Kimse halkımızı yanıltmaya çalışmasın. Bugün dünden daha güçlüyüz. Yarın daha güçlü olacağız.

BEYRUT'TAKİ PATLAMA

Beyrut'taki patlama açık değil. Beyrut patlaması neticeleri itibariyle failleri kimdir henüz belirlenmiş değil. Konuyla ilgili Lübnan Cumhurbaşkanıyla yaptığım görüşmede henüz kimdir, hangi kuruluştur alınmış bir bilgi yok. Bizim 'Şunlar yapmıştır şu kuruluşlar bu işin faili' demek biz siyasilere yakışmaz. Lübnan halkının Lübnan yöneticilerinin vereceği bilgileri önemle takip ediyoruz. Çok büyük bir felaket bu.

YUNANİSTAN İLE MISIR ARASINDAKİ ANLAŞMA

Şimdi Yunanistan ile Mısır arasında yapılan bu anlaşmanın hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Niye yok? Şimdi bir defa buralara baktığımız zaman özellikle Yunanistan'ın yani Libya ile ilgili olarak buradaki kıyıdaş olma konusunda bir alakası var mı? Ne işi var orada? Mısır'ın bir alakası var mı? Yok.

Biz Libya ile böyle bir anlaşmayı yaptıktan sonra bunların hepsi bunların üzerine atladılar. Şimdi bize oralardan gelen bilgiler de, "biz bunu size karşı yapmış değiliz" gibi bilgileri de bize yansıtıyorlar. Olsa da olmasa da biz şu anda Libya'yla yapmış olduğumuz anlaşmayı kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz.

Bizler burada özellikle deniz yetki alanlarında hiç hakkı hukuku olmayanlarla buraları görüşmeye bile gerek duymuyoruz.

Bakın Merkel benden ricada bulundu. Buradaki sondaj çalışmalarını durdurursanız benim işimi kolaylaştırırsınız dedi. Ben de, "Eğer siz Yunanistan'a diğerlerine güveniyorsanız biz 3-4 haftalığına ara veririz. Ama ben bunlara güvenmiyorum. Göreceksiniz bunlar sözünde durmayacaklar" dedim. Nitekim öyle de oldu.

Biz bu arada da Yunanistan'dan onların kendi Dışişleri Bakanı, danışmanları üçlü görüşmeler başlattılar. Almanya - Yunanistan - Türkiye arasında. Bu sözde durmayınca şimdi ne olacak? Biz sondaj çalışmalarına hemen başladık. Barbaros Hayrettin'i de görevine gönderdik. Sözlerinde durmuyorlar.