  • BIST 98.585
  • Altın 259,053
  • Dolar 5,7100
  • Euro 6,4202
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 24 °C
»

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli faiz açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hak-İş 14. Olağan kurulunda konuştu. Merkez Bankası'ndaki görev değişimine de değinen Erdoğan, "Faizi tek haneli rakamlara indirmek zorundayız" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli faiz açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da Hak-İş 14. Olağan Genel Kurulunda konuştu.

Erdoğan, "İş dünyamızla birlikte 2,5 milyon yeni istihdam hedefimize ulaştığımızda işsizliği yeniden tek haneli rakamlara düşüreceğimize inanıyorum." dedi.

'IMF DİYE BİR ŞEY YOK'

"Şimdi bize IMF'yi tavsiye edenler var. O kapı kapanmıştır. Bizim için IMF diye bir şey artık söz konusu değildir." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Hem kendi içimizdeki yapısal reformları hızlandırarak hem de dış şoklara karşı daha güçlü hale gelerek bütün bu süreçleri geride bırakacağız. İşte o zaman borçlanma politikalarımızı daha adil ve sürdürülebilir zeminde yürütme imkanına kavuşacağız."
Geçici orman işçilerinin görev süresi uzatılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ormancılık faaliyetleri ve orman yangınları ile mücadeleden dolayı işçi ihtiyacının had safhada olması gerekçesiyle bütün geçici işçiler için 4 ay süre uzatımı talebi yenilendi. 4 aylık uzatma sürecini böylece gerçekleştirmiş oluyoruz. Hayırlı olsun." dedi.

MERKEZ BANKASI AÇIKLAMASI

Merkez Bankasındaki görev değişikliğine ilişkin Erdoğan, şunları söyledi:

"'Faiz' denilen, her türlü kötülüğün anası olan, hele hele para politikalarında bu konuyla ilgili verilen talimatlara uymayan bu arkadaşımızın bir değişikliğe tabi tutulmasının gerektiğine inandık. Şimdi kimler savunuyor bunu? Dikkat ediyorum hep faizciler savunuyor.

Ekonomi politikalarında Merkez Bankası, kendisinden beklediğimiz rolü hakkıyla oynayabilse böyle bir değişikliğe zaten ihtiyaç olmazdı.

Bundan sonraki süreçte faiz politikamızın hangi türde şekillendiğini de en kısa zamanda göreceksiniz.

Türkiye'nin Cumhuriyet tarihindeki en önemli yönetim reformunu baltalama peşinde olanlara aradıkları fırsatı vermeyeceğiz."

'BAKANLIK VE KURUMLARIN ZAFİYETLERİ CUMHURBAŞKANLIĞI BÜNYESİNDE DEĞERLENDİRİLİYOR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bakanlıklarımızın ve kurumlarımızın güçlü yönlerini destekleyecek, zafiyet ortaya çıkan yönlerini de süratle değiştireceğiz. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bu değerlendirmeyi başlattık." dedi.

Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni daha ileriye nasıl taşırız, eksiklerini aksaklıklarını nasıl düzeltiriz, onun yollarını arıyoruz." ifadesini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mersin'de polislere gözaltı10 Temmuz 2019 Çarşamba 19:40
  • Antalya'da vahşet!10 Temmuz 2019 Çarşamba 18:39
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli faiz açıklaması10 Temmuz 2019 Çarşamba 17:38
  • Evli imam, genç kızla kayıplara karıştı10 Temmuz 2019 Çarşamba 16:30
  • Erdoğan'dan faiz çıkışı: Tek haneye indireceğiz10 Temmuz 2019 Çarşamba 16:29
  • Türkiye harekete geçti, ses İsrail'den geldi10 Temmuz 2019 Çarşamba 16:21
  • 12 Temmuz Cuma Hutbesi yayınlandı! Diyanet İşleri Başkanlığı 12.07.201910 Temmuz 2019 Çarşamba 16:21
  • Çavuşoğlu'ndan canlı yayında rest: Konuşmaya hakları yok10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:46
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkez Bankası açıklaması10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:07
  • MHP'den çok sert 'Meral Akşener' çıkışı: Millet affetmez10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti