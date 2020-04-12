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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paskalya mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hristiyan vatandaşlarımızı, en önemli yortularından biri olan Paskalya münasebetiyle en içten duygularımla tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paskalya mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hristiyan vatandaşlarımızı, en önemli yortularından biri olan Paskalya münasebetiyle en içten duygularımla tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Muhtelif dinlerin ve cemaatlerin bu coğrafyada asırlardır barış içinde bir arada yaşamasının ve her bir vatandaşımızın inancının serbestçe yaşayabilmesi için yürüttüğümüz çalışmaların tüm dünyaya örnek teşkil etmesini ümit ediyorum." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli Dayanışma Kampanyamıza destek veren Hristiyan vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum." mesajını paylaştı.

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