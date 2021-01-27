Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan restoran ve kafelere destek ödemesi müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Lokanta, restoran ve kafe gibi sektörlerde alınan tedbirler nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan ve 2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olan gerçek usulde vergilendirilen ticari işletmelere destek ödemesi yapacağız." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Ülkesine ve milletine karşı sorumluluk hisseden herkesten tek beklentimiz kendi üzerine düşen görevleri hakkıyla ifa etmesidir. Görevlerimizi hakkıyla yerine getirdiğimizde, ne ülkemizin önünde ne Cumhur İttifakı'nın önünde ne AK Parti’nin önünde durabilecek bir güç tanımıyoruz. AK Parti Grubu, Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız MHP ile birlikte Meclis'in lokomotifidir, dinamosudur. Biz çok çalışırsak, Meclis de çok üretir. Biz işleri rölantiye alırsak, Meclis çok daha az verimle faaliyet yürütür." ifadelerini kullandı.

Hazırlıklarını tamamlamak üzere olduğumuz yeni reform paketlerinin yakında Meclise sunulmaya başlanacağını belirten Erdoğan, şunları aktardı:

"Milletimizle paylaştığımızda, bu reform tekliflerinin ülkemizi 2023'e ve daha sonrasına taşıyacak çok köklü ve önemli düzenlemeler içerdiği görülecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizden başka hizmet müktesebatı ortaya koyabilen de gelecek vizyonu tasarlayan da yok. Tek vaatleri Tayyip Erdoğan’ı indirmek olan bir muhalefete, bu millet iktidarı vermez. CHP yöneticileri, kendi içlerinde yaşanan taciz, tecavüz, hırsızlık, arsızlık skandallarının üzerini örtmek için hem bize, hem milletimize olan hakaretlerinin dozunu sürekli artırmaya başladı. Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış misali, milletimizin önüne çıkıp özeleştiri yapacak, özür dileyecek, içlerindeki tecavüzcülerden, tacizcilerden, hırsızlardan hesap soracak yerde, işi pişkinliğe vuruyorlar." diye konuştu.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Karşımızdaki zat, sanayiyi, teknolojiyi, tarımı, ticareti, ihracatı, finansı, devletin kurumlarının ve özel sektörün nasıl işlediğini bilmez. Çünkü bunların işi bilgiyle değil, sadece ellerine tutuşturulan kağıtlar ve kulaklarına üflenen suflelerledir. Aslında bunlara göre, milletin kendilerine oy vermeyen yüzde 75'inin tamamı militan. Bu hastalıklı zihniyete göre, CHP'ye oy vermeyen hiç kimse onur, şeref, namus sahibi olma hakkına da sahip değildir. Bu zihniyeti ve sergilediği pespayeliği Türkiye'nin son dönemdeki imtihanı olarak görüyoruz. Nice imtihanları başarıyla atlatan, nice engelleri ezip geçen, nice mücadelelerden alnının akıyla çıkan milletimiz, elbette ilk seçimde bunlara da bir güzellik yapacaktır."