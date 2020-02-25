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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya açıklaması: Rejim güçlerine en üst düzeyde desteği veriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan ziyareti öncesin açıklamalarda bulundu.Rusya ile İdlib konusunda ikili görüşmelerin devam ettiğini söyleyen Erdoğan, "Rusya ne kadar inkar etse de rejim güçlerine en üst düzeyden yardım ediyorlar." açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya açıklaması: Rejim güçlerine en üst düzeyde desteği veriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Yol haritasıyla ilgili olarak malum Türkiye-Rusya arasında İdlib ve Libya'da yaşanan bir süreç var. İdlib'i süratle çözmemiz gerekiyor. Putin ile bu konuyu görüşüyorum. Bu işin Libya ayağında da Rusya ile görüşmelerimiz var. Hafter denilen gayrimeşru bir kişilik var. Bunların yanında Abu Dabi yönetimi var. Rusya'nın da orada vagner diye bilinen paralı bir ekibi var. Bunun para kaynağı ise BAE'den geliyor. Bütün bunların değerlendirmesini Rusya ile yürütüyoruz. 

Rusya rejim güçlerine en üst düzeyde desteği veriyor. Her ne kadar inkar etseler de bizde kanıtları var. Bizim sınırlarımızda gerçekleşen olaylardan dolayı bu mücadelenin içerisinde olmaya mecbur değil mahkumuz. 

Eğer bizim sınırlarımıza doğru bir insan seli geliyorsa buna sessiz mi kalacağız. Buna hiç kimse duyarlılık göstermiyor. Biz insani durumları göz önüne alarak değerlendirmeleri yapıyoruz. 

İdlib konusunda gerçekleşmesi beklenen dörtlü zirvede ittifak şuan için söz konusu değil.

KORONAVİRÜS

Sağlık noktasındaki hassasiyeti bir kenara koyamayız. İranla ilgili adımları attık. Oradan bir koronavirüs vakasının ülkemize gelmesi ciddi sorunlara neden olabilir. Hassasiyetimizi korumak zorundayız. İtalya, Irak farketmiyor. Nereden tehdit geliyorsa ona göre adımımızı atmak durumundayız. 

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