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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 açıklaması: Bu işi bitirdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 açıklaması: Bu işi bitirdik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, S-400 savunma sistemini alacaktır, demiyorum, almıştır. Bu iş bitmiştir."
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