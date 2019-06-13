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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 açıklaması: Bu işi bitirdik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 açıklaması: Bu işi bitirdik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, S-400 savunma sistemini alacaktır, demiyorum, almıştır. Bu iş bitmiştir."
13 Haziran 2019 Perşembe 10:32
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.