Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert açıklama: Gerekirse asker göndeririz

Erdoğan, Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenen "Her İnsan Bir Dünya" etkinliğinde konuşuyor. Cumhurbaşkanı, "Libya'ya asker gönderilecek mi" sorusuna, "Bizden böyle bir talepleri olursa göndeririz" cevabını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenen "Her İnsan Bir Dünya" etkinliğine katıldı. Etkinlik açılışında kısa bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı, "Batının geçmişi en ağır insan hakları ihlalleriyle doludur. Terörle mücadelemizi insan hakları diye eleştirenlerin geçmişi soykırımla dolu. Halbuki bizim böyle bir ayıbımız yok" ifadelerini kullandı.

Daha sonra programa katılan gençlerin sorularına geçildi. Soru-cevap kısmı şöyle:

Cumhurbaşkanı olma yolunda olmazsa olmaz nelerdir? Gençlere tavsiyeleriniz nelerdir?

Hak, hukuk, adalet... Bizim olmazsa olmazımız kavramlarımızdır. İşin tabii ekonomik boyutu da var. Alınan mesafeler çok açık ortada. İstediğimiz Türkiye'yi dünyada ilk 10'un içine sokmak.

Dünya tarihinde beğendiğiniz liderler kimler? Sizin zihin dünyanızı inşa etmenizde örnek aldığınız düşünürler, mütefekkirler kimlerdir?

Bizim için önder, rehber diye baktığımız zaman geçmişten bugüne dediğimizde tek önderimiz sevgili Peygamberimizdir. Hak, hukuk, adalet dediğimizde hepsi onda var. Ardından adalet dediğimiz zaman Hazreti Ömer çok önemli.

Çağımıza yaklaştıkça: Osmanlı'da, Selçuklu'da örnek liderlerimiz var. Cumhuriyet'in kuruluşunda Gazi'nin öncülüğü var. Bunlar dönemlere damgalarını vurmuşlar. Şu anda yaşayan liderler noktasına baktığımızda; şu andaki liderlere bakıyorum, oturuyoruz konuşuyoruz; bölgesel olarak öyle liderler var ki gerçekten gizli ajandası yok. Ama öyle liderler de var ki, gizli ajandaları var. Mesela Körfez'de, ben genç dinamik olması hasebiyle Şeyh Temimi Bey'i; çünkü özellikle darda olan bir ülke varsa onların yanında. Avrupa'ya girdiğimiz zaman; Avrupa'da şu anda ciddi manada lider boşluğu var. Avrupa'da şu lider örnektir diyebilecek cesareti bulamıyorum. Fakat başbakanlığımın ilk döneminde beğendiğim lider Almanya'nın Şansölyesi'dir.

Mesela İtalya'da Berlusconi benim yine beğendiğim liderlerden birisi olmuştur. Afrika'da da yine işbirliği yapabilme noktasında olduğumuz veya olabileceğimiz liderler var. Fakat Afrika hala bunun farkında da değil.

Son dönemde de seversiniz sevmezsiniz Sayın Trump bu noktada önemli bir isim. Gizli ajandası yok. Ne biliyorsa bunu çok açık net söyler. Saklısı-gizlisi yok. Bana karşı da çok açık net söyler. Ben de kendisine karşı çok açık söylerim. Bir diğer isim de Rusya Devlet Başkanı Putin'dir. O da bu noktada aynı şekilde ikili görüşmelerimizde birbirimize karşı gizli ajandamız yok. Çok net birbirimize karşı adımlarımızı atıyoruz.

LİBYA İLE AKDENİZ MUTABAKATI

Karşımızda birileri bütünleşmiş. Yunanistan, Mısır, İsrail, Güney Kıbrıs. Biz ise Libya ile beraber olduk. Aslında Kaddafi döneminde başlayan bir süreçti bu. Kaddafi döneminde başlayan bu süreç, Kaddafi'nin ölümüyle sekteye uğramıştı. Bundan sonra yolumuzu almaya devam edeceğiz.

Doğu Akdeniz'de Libya ile yapılan anlaşma gibi kıyısı olan diğer ülkelerle anlaşma yapılacak mı? Son günlerde gündeme gelen Libya ile alakalı Türkiye'nin olası adımları nelerdir?

Kazan-kazan esasına dayalı olarak, biz Akdeniz'deki bütün kıyıdaş ülkelerde her türlü adımı beraber atabiliriz. Yoksa hepsi benim olsun, hayır bu mantıklı olmaz. Adil bir şekilde hak, hukuk, adalet. Burada birlikte kazanma noktasında bizim en ufak bir tereddüdümüz yok. Bu noktada biz kıyıdaş ülkelere bunların bilgilerini sürekli veriyoruz.

Asker gönderme konusunda biliyorsunuz şu anda Rusya'dan bir güvenlik şirketi söz konusu. Bu şirket, oraya güvenlikçilerini göndermiş vaziyette. Eğer Libya bizden böyle bir talepte bulunursa, o zaman Libya'ya da aynı şekilde elemanlarımızı gönderebiliriz. Bunlar bizimle böyle bir güvenlik anlaşmasını imzaladıktan sonra zaten önümüzde de herhangi bir engel söz konusu değildir.

Avrupa Birliği'ni insan hakları açısından önemli görüyor musunuz?

Bizi Avrupa Birliği'ne almıyorlar. Diyorlar ki sizin nüfusunuz çok fazla. Aslında gerçek sebep bu değil. Gerçek sebep biz Müslümanız. Çünkü Avrupa Birliği üyesi ülkeler içerisinde, halkı Müslüman olan başka bir ülke yok. Fakat buna rağmen, 'biz çekilelim' diyorsanız biz sabrediyoruz. Ama biz kendimiz çekilmeyeceğiz, siz göndereceksiniz. Avrupa Birliği bu. Tabii bundan 17-18 sene önce AB'ye muhtaç bir Türkiye vardı, şimdi yok. Artık biz kendi hesabımızı görüyoruz. Artık değişen bir Türkiye var.

Nobel Edebiyat Ödülü'nün, Sırp kasabı hayranına verilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Nobel, kendini tüketmiştir. Kendini bitirmiştir. Nobel, tamamıyla siyasi, ideolojik davranan bir kuruluş konumundadır. Benim için Nobel'in hiçbir kıymeti yoktur. Türkiye olarak da bu törene kesinlikle katılmayacağımızı, sözümüzün geçtiği bütün dost ülkelerden de törene katılmamalarını özellikle istedik. Nobel, bir zalime ödül vermekle ona ortak olmuştur. Bunu kabul etmemiz zaten mümkün değil. Teröristleri kendi romanına yansıtanları siz Nobel'e layık görürseniz bizim de sizi tanımamız mümkün değildir.

Size bir gün Nobel Barış Ödülü verilirse tavrınız ne olur?

Almam.

Suriyelilerin gitmeleri zorunlu mu olacak, yoksa isteğe mi bağlı olacak?

Şu an itibariyle 110 bin Suriyeliye biz vatandaşlık verdik. 100 binin üzerinde olana da ikame verdik. Bu insanlar benim ülkemde kaçak yaşamasın. Tabii bundan Bay Kemal rahatsız olur. Biz iktidar olursak, olacağı yok ya, Suriye'ye göndeririz diyor. Bombalardan kaçanları Suriye'ye gönderme niyetimiz yok.