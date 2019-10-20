Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigara açıklaması

Erdoğan sigara için "İnanın bu (sigara) haramdır, Diyanet İşleri Başkanımız da söyledi, haramdır" dedi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Rize Tanıtım Günleri kapsamında düzenlenen "Bırakalım Sigarayı, İçelim Rize Çayı" programında konuştu.

SİGARA HARAMDIR

Sigaraya karşı savaş açtıklarını değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sigaranın haram olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı.

"Bırakalım Sigarayı, İçelim Rize Çayı... Bırakın bu mereti, kendi kendinize zarar veriyorsunuz. İnanın bu (sigara) haramdır, Diyanet İşleri Başkanımız da söyledi, 'haramdır' dedi. Yabancı bir sigara şirketi) Türkiye'de yatırım yapacakmış, o yatırımı siz gidin başka bir yerde yapın. Tek tip sigara paketi uygulamasına geçiyoruz, çekici, özendirici hiçbir unsura yer verilmeyecek.

Devlet ne kadar kararlı olursa olsun, sivil toplumun omuz vermediği bir mücadelenin başarıya ulaşma şansı yoktur."