Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sincan'da ev ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz eserlerimizle konuşuyoruz
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Erdoğan, "TOKİ 1 Milyonuncu Konut Anahtar Teslim Töreni"nin ardından, Ürün ailesinin evine konuk oldu.
Ev sahibi Mustafa Ürün daha önce kiracı olduğunu, oturduğu evi 2 yıl önce kuranın çıkmasıyla satın aldığını belirterek, Erdoğan'a teşekkür etti.
Ziyarette, aileyle sohbet eden ve Ürün ailesinin çocuklarının karnelerini inceleyen Erdoğan, çocuklara oyuncak armağan etti.
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