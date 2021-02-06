Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Erdoğan Tohma Köprüsünün açılışında konuştu. Türkiye'nin kalkınmada geç kalmanın bedelini geri kalmışlık ve fakirlik olarak ödedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'daki Tohma Köprüsünün açılış törenine canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye salgından az kayıpla çıktı. G-20 ülkeleri arasında yılı büyümeyle kapatabileceği belirtilen ülkelerdeniz.

"TÜRKİYE UZUN SÜRE BEDEL ÖDEDİ"

Türkiye kalkınma mücadelesindeki gecikmişliğinin bedelini uzunca bir dönem ihmal edilmişlik, geri kalmışlık, fakirlik olarak ödemiştir.

Milletimizin desteği ve teşvikiyle 18 yılda her alanda Türkiye'nin çehresini değiştirdik. Bugün Türkiye, küresel düzeyde yürütülen mega projelerin yarısından fazlasını tek başına gerçekleştiren bir ülkedir.

"TALEPLER YİNE AYNI"

Gezi olayları sırasında da karşımıza aynı taleplerle çıkılmıştı. Türkiye'nin büyümesini istemeyen kim varsa hep büyük projelerimize saldırdı.

Bugün Türkiye, küresel düzeyde yürütülen mega projelerin yarısından fazlasını tek başına gerçekleştiren bir ülkedir.

Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için daha büyük projelere daha büyük yatırımlara yöneldik.

"TÜRKİYE'NİN KALKINMASININ ÖNÜNDE ENGEL OLDULAR"

Cumhuriyetin ilk yıllarındaki kalkınma atılımı maalesef daha sonra akamete uğramış, başlatılan sanayileşme hamlelerinin önü birer birer kesilmiştir. Menderes'in yeniden başlattığı kalkınma hamlesinin cevabı darbeyle verilmiştir.

Altyapımızın gücünden aldığımız cesaretle her alanda sürekli hedef yükseltiyor, yeni kapasitelerimizi artırıyor, üretim alanlarını özellikle genişletiyoruz.

Ülkemize yönelik sinsi hesaplar içinde olan uluslararası spekülatörlerden terör örgütlerine kadar her alçaklığın altından benzer gayretlerin çıktığını da gördük.

Şimdi gözünü uzaya diken, yüksek teknolojiye diken, yapay zekaya diken, geleceği kucaklamaya diken bir Türkiye var.