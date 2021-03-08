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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11. Boğaziçi Zirvesi'nde açıklama yaptı. Erdoğan, "1,8'lik büyüme oranıyla Çin'den sonra ikinci sıradayız" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11. Boğaziçi Zirvesi'nde açıklama yaptı. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: 

Türkiye, uyguladığı ekonomik ve sosyal politikalarla salgının ilk yılını en az hasarla atlatan nadir ülkelerden biridir.

Hayata geçirdiğimiz destekler ve teşvikler için 311 milyar lirayı bulan bir kaynak kullanarak, her bir vatandaşımızın yanında olmaya çalıştık.

1,8'lik büyüme oranıyla Çin'den sonra ikinci sıradayız. 

Son dönemde ülkemize uluslararası sermaye girişlerinin arttığını görüyoruz.

Sosyal faydanın gözetilmediği, katma değere dönüşmeyen, kalkınmaya fayda sağlamayan bir yatırım, eksik kalmış bir yatırımdır.

Sağlık altyapımızın gücü sayesinde vatandaşlarımızın tamamına testten tedaviye her türlü sağlık hizmetini ücretsiz olarak sunduk.

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