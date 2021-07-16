Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
KKTC ZİYARETİ
Kuzey Kıbrıs'a, müjdesini orada parlamentoda vermek istiyorum, güzel bir adımımız var, ön çalışmalarını bitirdik.
Tüm dünyaya mesajlarımız olacak.
RİZE'DEKİ SEL FELAKETİ
Doğu Karadeniz her zaman felaketlerle karşı karşıya.
(Sel) Felaketin boyutunun Almanya'da çok çok büyük olduğu aldığımız bilgiler ışığında.
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