Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika İsrail açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Filistin'e yönelik katliamlarını Türkiye'nin dünyaya duyuracağını söyledi: "İsrail'in ne olduğunu tüm dünyanın bilmesi lazım."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Konuşmasının son bölümünde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını eleştiren Erdoğan, "Filistin tüm o yavruların ağlamalarıyla bizi bekliyor" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun Filistin gündemiyle toplandığını hatırlatan Erdoğan, "Bunu yaparken oradan bir şeyi haykırdılar. Filistin'in 1947'den itibaren topraklarının bu terör devleti İsrail tarafından nasıl işgal edile edile bugünkü bir parça Filistin toprağına döndüğünü anlattılar. Anlatacağız, durmayacağız. Bu haritaları göstererek anlatacağız. Terör devleti İsrail'in ne olduğunu tüm dünyanın bilmesi lazım. Özellikle gençlerimize sesleniyorum. Gençler, bu terör devleti İsrail'i çok iyi tanımanız, çok iyi anlamanız lazım. Bizi yeniden kısır çekişmelerin, dar kalıpların, sahte gündemlerin, karanlık senaryoların kıskacına hapsetmek isteyenlere eyvallah etmedik. Bundan sonra da etmeyeceğiz. Şunu bilin, tüm dünya mazlumları güçlü bir Türkiye'nin ayağa kalktığı, kalkacağı günü bekliyor" ifadelerini kullandı.