Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya uyarısı: Milli güvenlik meselesi haline geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya mecralarının demokrasiyi ve milli güvenliği tehdit eder konuma geldiğini söyledi. Erdoğan, "İletişim meselesini başkalarına havale edemeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İletişim Başkanlığı ev sahipliğinde, "Köklü Geçmiş, Güçlü Gelecek" temasıyla İstanbul'da bir otelde düzenlenen "Türk Konseyi Medya Forumu"na video mesaj gönderdi. Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Nasıl savunma sanayi ve askeri konularda tamamen yabancılara bel bağlamıyorsak, iletişim meselesini de başkalarına havale edemeyiz. Oryantalist bakış açısıyla sürekli bizlere insan hakları, demokrasi ve özgürlük dersi verenlerin, vicdan ve meslek ahlakına güvenemeyiz. Bu hususta inisiyatif almalı, tecrübe paylaşımına gitmeli, güç birliği yapmalı ve elimizdeki imkanları en etkili şekilde değerlendirmenin yollarını aramalıyız. Türk dünyası, dijital faşizmin yanı sıra uluslararası medyanın çifte standardından da muzdariptir. Dağlık Karabağ Savaşı sırasında şahit olduğumuz iki yüzlü tavır, meselenin önemini ortaya koymuştur."